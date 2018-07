Altri 50 migranti andranno in Germania | ma il premier maltese si arrabbia con Conte

Migranti - la Germania ne prenderà Altri 50. Conte : «La solidarietà Ue diventa realtà». Ma Praga lo attacca : La Protector e il pattugliatore Monte Sperone, che sabato hanno soccorso un barcone con 450 Migranti vicino all’isola di Linosa, sono a largo di Pozzallo in attesa che sia ufficialmente assegnato il porto sicuro per lo sbarco. Soddisfazione del governo italiano per la decisione di Berlino

Migranti - Conte scrive agli Altri Paesi : “Serve condivisione della responsabilità” : Il Premier Giuseppe Conte ha scritto una lettera al Presidente della Commissione UE Jean-Claude Juncker, al Presidente del Consiglio Europeo Donald Tusk e ai suoi colleghi capi di Stato e di Governo degli altri 27 Paesi UE per chiedere “un segnale inequivocabile di condivisione della responsabilità nella gestione del fenomeno migratorio e di considerare la possibilità di accogliere in un porto e/o di prendere in carico parte delle circa 450 ...

Il governo deve decidere dove far sbarcare Altri 442 migranti : Sono su due navi, una della Guardia di Finanza e una che opera per Frontex: Salvini non vuole che siano portati in Italia The post Il governo deve decidere dove far sbarcare altri 442 migranti appeared first on Il Post.

Migranti - Altri 20 avvisi di garanzia per Juventa - Msf e Save the Children : “Atto dovuto per accertamenti su telefoni” : Venti avvisi di garanzia ai componenti dell’equipaggio della nave Juventa, allo staff di Medici Senza Frontiere e a quello di Save the Children. A notificarli, la Procura di Trapani, che poco meno di un anno fece sequestrare l’imbarcazione dell’Ong tedesca, la Jugend Rettet. Il contesto delle informazioni di garanzia – necessari perché gli investigatori devono compiere accertamenti tecnici irripetibili su alcune utenze ...

Il Capo di Stato maggiore della Marina libica , l'ammiraglio Salem Rahuma, ha auspicato che l 'Italia fornisca "il prima possibile" altri mezzi alla Guardia costiera di Tripoli per affrontare il ...

MIGRANTI - UNHCR "2500 RIPORTATI IN LIBIA"/ Ong - Spagna apre a Open Arms. Marina libica : Italia dia Altri mezzi : MIGRANTI, Open Arms contro Italia: Guardia costiera risponde in merito al naufragio di ieri. E invece la Libia attacca: "Finora solo propaganda politica. Ci aiuterete davvero?"

Vertice Ue - accordo Conte-Macron sui migranti. Si cerca convergenza con gli Altri paesi : Il premier Giuseppe Conte ha bloccato l'adozione delle conclusioni della prima parte del Vertice europeo, spiegando che l'Italia intende dare un voto sull'intero documento, compresa la parte dei migranti. Ma in serata ha preso corpo una mediazione e poi un accordo tra Italia e Francia sulla responsabilità condivisa sugli sbarchi, centri in Europa e soldi per il Fondo fiduciario per l'Africa. Una piattaforma su cui potrebbero convergere altri ...

Migranti - vertice Ue - Conte minaccia 'Senza la disponibilità degli Altri Paesi - ci sarà il veto italiano' : BRUXELLES - 'Se questa volta non dovessimo trovare disponibilità da parte degli altri Paesi europei, potremmo chiudere questo Consiglio senza approvare conclusioni condivise'. Appena arrivato a ...

Migranti - il premier maltese Muscat : "Lifeline potrà attraccare - profughi accolti in Altri paesi" : La Lifeline avrà il permesso di attraccare oggi nei porti di Malta. Ad annunciarlo è stato il premier maltese Muscat nel corso di una conferenza stampa, dopo che nelle ultime ore la ong aveva fatto sapere su Twitter di...