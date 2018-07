Allerta Meteo Emilia-Romagna | temporali “di forte intensità” in arrivo | criticità “gialla”

Meteo - Allerta caldo in Sardegna e Sicilia : domenica previsti 40 gradi : Decine di chiamate al 118 per malori: la colonnina del mercurio è salita ovunque sopra i 30 gradi, raggiungendo anche i 40 gradi a Palermo, dove, insieme a Cagliari, si sono registrati i maggiori disagi, per la popolazione. Protezione civile: "Evitare alcolici e caffeina".Continua a leggere

Allerta Meteo Veneto : stato di ‘attenzione’ fino a martedì 17 luglio : Il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, in merito alle condizioni meteo, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato su tutto il territorio regionale, dalle ore 24.00 di oggi alle ore 08.00 di martedì 17 luglio, lo stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme, a seconda ...

Allerta Meteo Veneto : Stato di Attenzione per temporali in montagna : In Veneto oggi e domani è previsto tempo nel complesso soleggiato, ma nel pomeriggio/sera saranno possibili locali rovesci e temporali su zone montane e pedemontane. Domani pomeriggio/sera saranno possibili locali fenomeni intensi in montagna. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha perciò dichiarato lo Stato di Attenzione per possibili criticità idrogeologiche, dalle 12 di domani alle 8 di domenica 15 luglio. I ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : ancora temporali al Nord [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – Una depressione presente sull’Europa centrale, accompagnata da aria più fredda, continua ad interessare le regioni settentrionali italiane, apportando instabilità accentuata sul Nord-est, in estensione dalla notte sul resto del Nord, specialmente su Piemonte e Liguria, fino all’alta Toscana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Maltempo : Allerta Meteo da Portofino alla Toscana : allerta gialla per temporali dalle 2 di questa notte alle 15 di domani da Portofino al confine con la Toscana compresa la Val Fontanabuona e la Valle Sturla. Lo comunica Arpal dopo le segnalazioni della Protezione civile. Sono attese precipitazioni temporalesche, più intense in particolare sullo spezzino e nella zona al confine con la Toscana. Fenomeni analoghi sono possibili anche in altre zone della regione a carattere sparso. Nello spezzino ...

Meteo Liguria : Allerta gialla estesa fino a giovedì/ Forti temporali previsti da Portofino fino alla Toscana : allerta gialla Liguria. Meteo: temporali nella notte su Genova, rovesci probabili fino alle ore 15:00 di oggi pomeriggio. Pronta a intervenire la protezione civile (Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 18:12:00 GMT)

Meteo - estate ostaggio dei temporali : Allerta su 7 Regioni : Un'estate dai tratti così 'invernali' non si vedeva da molto tempo. Il maltempo portato dal ciclone scandinavo continua a portare temporali e aria fredda, soprattutto sulle Regioni settentrionali, coinvolgendo anche Piemonte...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per le prossime ore : “forti temporali in arrivo al Nord” - criticità gialla in 7 Regioni : Allerta Meteo – Una depressione presente sull’Europa centrale, accompagnata da aria più fredda, si sta avvicinando alle Regioni settentrionali dell’Italia, apportando già dal pomeriggio di oggi una instabilità accentuata sul Nord-Est, in estensione dalla notte sul resto del Settentrione, specialmente sul Piemonte e sulla Liguria, fino all’alta Toscana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per temporali fino alla mezzanotte di domani : Tra il pomeriggio/sera di oggi e la giornata di domani, 11 luglio, le previsioni Meteo emesse dall’Arpav indicano condizioni di spiccata instabilità, con probabili rovesci e temporali sparsi, a tratti diffusi specie tra la serata di oggi e la mattinata di domani, a partire dalle Dolomiti e in successivo trasferimento a Prealpi e a parte della pianura. In proposito, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : avviso di criticità per possibili temporali forti : Allerta Meteo diramata dalla Protezione civile regionale del Friuli Venezia Giulia, sulla base delle previsioni Meteorologiche dell’Osmer Arpa: l’avviso di criticità idrogeologica è legato a possibili temporali forti. Dal pomeriggio di oggi sui monti saranno probabili temporali con piogge localmente abbondanti, in pianura possibili locali temporali, soprattutto sulla fascia pedemontana. Domani piogge e temporali sparsi saranno più ...

Allerta Meteo - Estofex conferma il maltempo per le prossime ore sul Nord Italia e su parte del Sud : Allerta Meteo – Estofex ( European Storm Forecast Experiment) ha emanato un’Allerta Meteo di livello 1 fino alle 8 di domani, 11 luglio, per parti della Germania, della Svizzera, dell’Austria, della Repubblica Ceca, della Slovacchia e della Polonia principalmente per forti raffiche di vento, nubifragi e tornado e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni. La dorsale che si stava estendendo dal Mediterraneo occidentale verso il Mar del ...

Allerta Meteo - forte maltempo nelle prossime ore al Nord : violenti temporali Mercoledì 11 Luglio - caldo in aumento al Sud : 1/9 ...