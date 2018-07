Alessandria | punto da calabrone | 70enne genovese muore vicino ad Acqui Terme

meteoweb.eu

: #alessandria Muore punto da un calabrone - AlessandriaNews : #alessandria Muore punto da un calabrone - StampaAlessandr : Punto da un calabrone, muore a Grognardo villeggiante di 72 anni - AdrMontanaro : Punto da un calabrone, muore a Grognardo villeggiante di 72 anni -

(Di domenica 15 luglio 2018) Un uomo,, in vacanza a Grognardo, un paesead), è morto dopo essere statoda un. A dare l’allarme familiari e vicini di casa. Il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso del, probabilmente per shock anafilattico. L'articolodaadMeteo Web.