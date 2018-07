Albo d’oro Mondiali | la classifica della Nazioni vincitrici | bis della Francia Brasile

oasport

(Di domenica 15 luglio 2018) Laha vinto i2018 sconfiggendo la Croazia nella Finale giocata allo Stadio Luzhniki di Mosca. I transalpini hanno così conquistato il secondo titolo iridatoloro storia dopo quello di 20 anni fa in casa e hanno spento i sogni di gloria dei balcanici: Didier Deschamps ha firmato la doppietta dopo aver già trionfato da calciatori, oggi si è imposto da allenatore. Il, quest’anno uscito ai quarti di finale per mano del Belgio dopo il cocente 7-1 subito in semifinale contro la Germania quattro anni fa, si conferma la Nazione più vincentestoria con le sue cinque affermazioni (1958, 1962, 1970, 1994, 2002), una in piùGermania che ha dovuto abdicare venendo eliminata nella fase a gironi e dell’Italia che, dopo l’apoteosi del 2016, ha collezionato due uscite ai gironi e addirittura una mancata qualificazione alla fase finale. ...