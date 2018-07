Al Pokémon GO Fest 2018 arriva un nuovo Pokémon leggendario | Celebi

Pokémon GO festeggia il secondo compleanno con Pikachu Summer Style : Per festeggiare il secondo compleanno di Pokémon GO, Niantic aumenta le apparizioni di Pichui e Pikachu, quest'ultimo anche in Summer Style con cappello di paglia e occhiali da sole L'articolo Pokémon GO festeggia il secondo compleanno con Pikachu Summer Style proviene da TuttoAndroid.