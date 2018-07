Al Pd serve l' apporto del popolarismo

huffingtonpost

(Di domenica 15 luglio 2018) Non vedo una reazione adeguata, siamo ancora impigliati nella rete della sconfitta, fatichiamo a trovare il bandolo della matassa. Più che una critica, francamente odiosa in presenza di grandi difficoltà, è una constatazione. D'altronde se il Pd arranca, finisce per arrancare lo spirito pubblico di un'Italia smarrita e depressa, ma non rassegnata, malgrado tutto, a un declino che si nutre di rabbia e paura. La svolta del 4 marzo va compresa e affrontata nella sua cruda manifestazione politica.Mi sembra che nel Pd emerga la voglia, di per sé giustificata, di attenuare l'impatto delle polemiche interne. Ciò non può significare, tuttavia, che il recupero di uno stile più composto e ordinato debba penalizzare la necessaria dialettica attorno al destino del "partito unico" dei riformisti. Non si esce dalla paralisi di linea politica vincolando ...