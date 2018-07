Al Mut si parla di Dna antico e missioni spaziali

“Io il vero padre di Naike Rivelli? Ecco la verità”. Parla il ‘sospettato’ - tace Ornella Muti : “Ha scoperto da poco, grazie a un esame del Dna fatto in Spagna e poi ripetuto in Italia, che l’uomo che ha sempre chiamato papà non è suo padre e ora non sa di chi sia figlia”. Così Paola Perego, lungo le colonne de Il Messaggero, aveva anticipato così lo scoop della trasmissione Non disturbare su Naike Rivelli. Aggiungendo poi che: “Sua madre, Ornella Muti, non ha saputo darle una risposta”. Da quando il polverone si era sollevato per Naike ...

Tra anatre e cinghiali parlanti il trailer gameplay di Mutant Year Zero : Road to Eden è davvero imperdibile : Mutant Year Zero: Road to Eden è ambientato dopo una guerra nucleare che ha profondamente segnato la Terra e ha sostanzialmente ucciso tutta l'umanità, almeno quella che conoscevamo. Dalle ceneri della guerra sono nati infatti Mutanti di varia natura, sia umani come Selma che dai tratti animali come Hence Dux e Bormin. Ecco perché i protagonisti di questo particolare mix tra adventure, stealth, e strategico a turni sono una donna che può ...

Inghilterra - in Parlamento arriva la "protesta delle Mutandine" : La Camera dei Comuni è uno dei luoghi sacri per eccellenza della politica inglese. Eppure, per protestare contro un deputato che ha votato contro una legge che punisce l' upskirting - ovvero il ...

Non parla l'italiano - il medico della Mutua non la visita e non le prescrive gli esami : Anche l'ordine dei medici sta cercando di fare chiarezza sull'episodio. Un medico di base a Pordenone si sarebbe rifiutato di visitare una paziente perché la donna non parlava italiano. Il...

Ragni - storni - mamMut : gli animali celebri parlano - anche - di noi : Non è solo una tartaruga. È la tartaruga che, nel 1835, un inglese avventuroso e appassionato di scienza riportò in patria dalle lontane Galapagos, su una nave di nome Beagle , per studiarla al ...