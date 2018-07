Ail - morto Franco Mandelli : luminare contro la leucemia : Ail, morto Franco Mandelli: luminare contro la leucemia Ail, morto Franco Mandelli: luminare contro la leucemia Continua a leggere L'articolo Ail, morto Franco Mandelli: luminare contro la leucemia proviene da NewsGo.

Moto contro guard rAil : morto il medico Aldo De Rossi/ Ultime notizie - anche la figlia a bordo del mezzo : Moto contro guard rail: morto il medico Aldo De Rossi. Ultime notizie, anche la figlia era a bordo del mezzo ma fortunatamente ha riportato solo qualche ferita e non è in pericolo di vita(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 17:22:00 GMT)

IsmAil : "l'indie? È più grande che mai ed è anche morto" : Recentemente il cofondatore di Vlambeer, Rami Ismail, aveva parlato di indie sempre più uniformati e delle ragioni che stanno spingendo l'industria AAA a concentrarsi in particolare sui giochi come servizi. Oggi torniamo a concentrarci sulle dichiarazioni di questa apprezzatissima figura dell'industria in occasione di un keynote tenutosi a Develop: Brighton in compagnia di Mike Bithell, sviluppatore di Thomas Was Alone, Volume e il più recente ...

THAilANDIA - RAGAZZI NELLA GROTTA : OSSIGENO IN CALO/ Ultime notizie : sub morto - "completeremo missione per lui" : THAILANDIA, RAGAZZI NELLA GROTTA: OSSIGENO in CALO. Ultime notizie sui RAGAZZI intrappolati NELLA caverna: è morto un sub, le operazioni ripartono domani(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 00:15:00 GMT)

ThAilandia - ragazzi nella grotta : ossigeno in calo/ Ultime notizie : morto un sub - operazioni ripartono domani : Thailandia, ragazzi nella grotta: ossigeno in calo. Ultime notizie sui ragazzi intrappolati nella caverna: è morto un sub, le operazioni ripartono domani(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 22:51:00 GMT)

ThAilandia - ossigeno in calo nella grotta. Morto un soccorritore | : La situazione nella cava è peggiorata e potrebbe iniziare a piovere di nuovo: "Bisogna fare in fretta" dicono i soccorritori. A 200 metri dai ragazzi è stato trovato un nuovo varco per riportarli in ...

GROTTE KILLER IN THAilANDIA : MORTO SUB SOCCORRITORE/ Ultime notizie : il mondo del calcio scrive ai ragazzi : GROTTE KILLER in THAILANDIA, MORTO SOCCORRITORE. Ultime notizie, mancanza di ossigeno. 13 intrappolati all'interno delle GROTTE, i soccorsi devono agire in fretta(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 18:08:00 GMT)

THAilANDIA - RAGAZZI INTRAPPOLATI IN GROTTA : CALA OSSIGENO/ Ultime notizie - morto sub : “occorre fare in fretta” : THAILANDIA, morto soccorritore nella GROTTA dei bambini. Ultime notizie, mancanza di OSSIGENO. 13 INTRAPPOLATI all'interno delle grotte, i soccorsi devono agire in fretta(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 15:21:00 GMT)

ThAilandia - ragazzi intrappolati : allarme ossigeno in grotta/ Sub morto - ultime notizie : cunicolo a 200 metri : Thailandia, morto soccorritore nella grotta dei bambini. ultime notizie, mancanza di ossigeno. 13 intrappolati all'interno delle grotte, i soccorsi devono agire in fretta(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 14:25:00 GMT)

GROTTA THAilANDIA - POCO OSSIGENO AI RAGAZZI INTRAPPOLATI/ Ultime notizie - morto sub : si cerca tunnel verticale : THAILANDIA, morto soccorritore nella GROTTA dei bambini. Ultime notizie, mancanza di OSSIGENO. 13 INTRAPPOLATI all'interno delle grotte, i soccorsi devono agire in fretta(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 13:12:00 GMT)

ThAilandia - morto Navy Seal durante i soccorsi nella grotta. Fifa invita i ragazzi alla finale del Mondiale : "La Fifa ha il piacere di avere i ragazzi come nostri ospiti alla finale della Coppa del mondo", riporta la lettera pubblicata sulla pagina Facebook della Federcalcio di Bangkok. La partita è ...

ThAilandia - cala livello ossigeno nelle grotte. Morto un soccorritore | : L'uomo era un ex Navy Seal che si era offerto volontario per lavorare alla liberazione dei 12 giovani calciatori intrappolati a Tham Luang. Era entrato per portare ossigeno ed è deceduto durante il ...

ThAilandia - la situazione del gruppo di ragazzi si fa critica : morto un soccorritore per mancanza di ossigeno [GALLERY] : Proseguono i tentativi di salvataggio della squadra di ragazzini dispersa nella grotta di Tham Luang, intanto un soccorritore è morto per mancanza di ossigeno Proseguono senza sosta i tentativi di mettere in salvo il gruppo di dodici ragazzini di una squadra di calcio e del loro allenatore, intrappolato ormai da più di una settimana nella grotta di Tham Luang in Thailandia. Un percorso di 4 chilometri percorribile in undici ore divide i ...

ThAilandia - poco ossigeno nelle grotte : morto uno dei sommozzatori Video : Saman Kunan, ex sommozzatore della Marina thailandese, aveva 37 anni e faceva parte del team dei soccorritori volontari: ha perso conoscenza mentre stava riemergendo per mancanza di ossigeno dentro le grotte