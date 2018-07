Agricoltura : tra ‘Km 0’ e biologico - commissione parte ‘slow food’/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – “La presente proposta di legge mira a dare delle definizioni precise di filiera corta, caratterizzata dall’assenza di intermediari commerciali, ovvero composta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore”, si spiega nella proposta di legge dei 5 Stelle che definisce prodotti “a chilometro zero” tutti quelli che rientrano in “una distanza massima di 70 chilometri tra area di ...

Agricoltura : tra ‘Km 0’ e biologico - commissione parte ‘slow food’/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Più corposo il testo, presentato dal Pd, per proseguire nella nuova legislatura, il lavoro sul comparto biologico. “Nelle passate legislature, la XIII commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati ha avviato l’esame di alcuni progetti di legge in materia di sviluppo e competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell’acquacoltura effettuate con metodo biologico, pervenendo ...

Agricoltura : tra ‘Km 0’ e biologico - commissione parte ‘slow food’/Adnkronos : Roma, 15 lug. (Adnkronos) – Le proposte di legge assegnate sono ancora poche, 10 alla Camera e 3 al Senato. Ma è sul settore ‘slow food’ che si concentrano le prime proposte del nuovo Parlamento in commissione Agricoltura. A Montecitorio, ad esempio, i 5 Stelle con i deputati Filippo Gallinella e Chiara Gagnarli, hanno presentato una pdl ad hoc sul comparto ‘chilometro 0’. Il Pd ha invece depositato una ...

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – Le proposte di legge assegnate sono ancora poche, 10 alla Camera e 3 al Senato. Ma è sul settore 'slow food' che si concentrano le prime proposte del nuovo Parlamento in commissione Agricoltura. A Montecitorio, ad esempio, i 5 Stelle con i deputati Filippo Gallinella e Chiara Gagnarli, hanno presentato una pdl ad hoc sul comparto 'chilometro 0'. Il Pd ha invece depositato una corposa pdl ...

Agricoltura - Coldiretti : nei campi 345mila stranieri regolari : “In Agricoltura trovano occupazione regolare 345mila stranieri provenienti da ben 157 Paesi diversi che con 29.437.059 giornate rappresentano ben un quarto del totale del lavoro necessario nelle campagne italiane“: è quanto afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nella relazione all’Assemblea nazionale. “Sono molti i “distretti agricoli” dove i lavoratori immigrati sono una componente bene integrata nel tessuto ...

Di Maio in Senato apre la strada ai voucher : «Sì in Agricoltura e nel turismo» : «Se i voucher possono servire a settori come l'agricoltura e il turismo, per specifiche competenze, allora ben vengano», «l'unica cosa che chiedo alle forze di maggioranza è quella di evitare abusi in ...

Edilizia - Agricoltura - servizi domestici. Più stranieri lavorano - ma guadagnano meno : MILANO - La polemica sul peso dei migranti nella società italiana si è riaccesa con le parole del presidente Inps , Tito Boeri, che ne ha sottolineato l'imprescindibile contributo per la tentua del ...

Il Decreto Dignità divide il governo giallo-verde. La Lega chiede i voucher per l'Agricoltura e studia modifiche sui contratti a tempo : Le imprese chiedono alla Lega di fermarsi. E se parte dell'elettorato di Matteo Salvini va in allarme è un chiaro segnale che crea più di qualche imbarazzo tra i parlamentari del Carroccio. Il Decreto Dignità, primo provvedimento politico targato giallo-verde, è già motivo di discussione e di divisioni all'interno del governo, nonostante le dichiarazioni ufficiali. Luigi Di Maio non può retrocedere ...

Venerdì 6 luglio ad Entracque l'assemblea dei soci di ConfAgricoltura Cuneo : In provincia di Cuneo, stando al rapporto dell'Economia presentato dalla Camera di Commercio, le imprese agricole nel 2017 erano 20.110 in calo del 2,45% sul 2016. Nonostante questo trend negativo la ...

Dazi - il ministro dell’Agricoltura Centinaio risponde a Di Maio : “Noi contrari. Non sono nel contratto di governo” : Dazi sì o no? Al di là del fatto che, come ricordato martedì da Bruxelles, a decidere è la Commissione Ue, nel governo gialloverde la posizioni sono contrastanti. Se il vicepremier e ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio li considera almeno in teoria un’occasione per “chiudere i rubinetti con altri paesi che non rispettano le nostre specialità e rappresentano una minaccia con i loro prodotti a basso costo”, il ministro delle ...

Il Nord Italia traina l'economia nazionale. Crolla l'Agricoltura : E' sempre il Nord Italia a fare da traino all'economia nazionale. Le stime preliminari del PIL e dell'occupazione a livello territoriale pubblicate dall'ISTAT, evidenziano come nel Nord-ovest e nel

