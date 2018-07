Aggredito dagli ultra della Roma | Sean Cox è uscito dal coma

“Prof - è vero che sei gay ?” : insegnante Aggredito e bullizzato dagli alunni di scuola media : I fatti sono avvenuti in un istituto della provincia di Lecce. Il padre del professore ha presentato denuncia: "Mio figlio ora è in depressione". In più di un'occasione sarebbe stato minacciato dagli alunni anche con dei coltelli.Continua a leggere

"Prof - è vero che sei gay ?" : insegnante Aggredito e bullizzato dagli alunni in Salento : "È vero che sei gay?": all'inizio è stata questa la domanda fatta ripetutamente e costantemente con la quale un gruppo di ragazzini di una scuola media del Basso Salento hanno tormentato un docente per poi arrivare all'aggressione fisica. L'insegnante, timido e riservato, è stato perseguitato tanto che l'uomo, un 43enne, è stato costretto ad allontanarsi dalla scuola e a ricorrere alle cure dei sanitari per una ...

Napoli : Aggredito dagli abusivi dei 'mercatini della monnezza' - magazziniere in ospedale : Colpito alla testa e finito in ospedale perché voleva far spostare i 'mercatini dalla monnezza'. Succede al Vasto, dove il magazziniere di una farmacia è stato aggredito questa mattina da un immigrato ...