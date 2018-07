Addio a Cristiano Bandini | il giornalista sempre pronto a regalare un sorriso

Ronaldo : il video emozionante del Real Madrid per il suo Addio : 'Grazie Cristiano' : Sul canale ufficiale del Real Madrid è stato pubblicato un video, visibile qui sotto, visualizzato in poche ore da più di 5 milioni di persone. E' il modo in cui il club spagnolo dice addio al campione Cristiano Ronaldo, in forza alla squadra per ben 9 anni. E' un video emozionante, di quelli che arrivano dritti al cuore dei tifosi come uno dei missili lanciati dal super campione. Il video dell'addio del Real Madrid a Ronaldo Il video che sta ...

Marcelo - lettera d'Addio a Cristiano Ronaldo : 'Racconterò le nostre storie - presto saremo di nuovo insieme' : La notizia di una sua partenza era nell'aria già da qualche mese e probabilmente, nel corso di queste settimane, lo avevo anche confidato ad alcuni dei suoi amici. L'ufficialità della sua cessione ha ...

Modric commenta l’Addio di Cristiano Ronaldo : “gli auguro il meglio tranne quando gioca contro il Real” : Cristiano Ronaldo ha deciso di dire addio al Real Madrid per accasarsi alla Juventus, l’ex compagno Modric lo ha salutato dalla Russia Il calciatore croato Luka Modric si è rammaricato per la partenza della stella portoghese Cristiano Ronaldo dal suo club, il Real Madrid, per andare alla Juventus e gli ha augurato buona fortuna per il futuro, tranne quando giocherà contro il Real Madrid. “Volevo che rimanesse, perché Cristiano ...

"Gracias - Cristiano" - l'Addio del Real a CR7 : "Gracias, Cristiano": così si intitola il video pubblicato sul suo sito dal Real Madrid per rendere omaggio al suo campione. Cristiano Ronaldo è stato ceduto ufficialmente alla Juventus. Il video ripercorre nove anni di successi di CR7 con i Blancos.

Cristiano Ronaldo è della Juventus - l’Addio di Sergio Ramos : “le vittorie parlano per te - è stato un onore ti ricorderò sempre” : Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus, l’addio social di Sergio Ramos è commovente: parole splendide per l’ormai ex compagno Doveva essere la settimana decisiva per Cristiano Ronaldo alla Juventus, sono bastati appena due giorni. Nel tardo pomeriggio di oggi, Cristiano Ronaldo è diventato un nuovo calciatore della Juventus. Le ultime resistenze del Real Madrid sono crollate, il comunicato ufficiale rilasciato ...

Cristiano Ronaldo - gelo con Florentino. E nessuna festa d'Addio : Florentino Perez. AFP Momento di stallo a Madrid. Florentino Perez vuole che sia Cristiano Ronaldo a dire che se ne vuole andare, che la responsabilità del divorzio ricada sul giocatore, e da parte di ...

Cristiano Ronaldo e i motivi (veri) dell’Addio al Real Madrid : Nessuno può mettere Cristiano Ronaldo in un angolo. O meglio, nessuno può permettersi di mandarlo in pensione contro la sua volontà. Da Dirty Dancing al Santiago Bernabeu il passo è breve: il ballo tra il fenomeno portoghese e il Real Madrid , infatti, sembra ormai giunto all’ultimo casqué. Quella coppia, che all’apparenza sembrava così unita, ha improvvisamente sollevato il tappeto sotto il quale – negli ultimi anni – aveva ...

Cristiano Ronaldo - la notte che ha sancito l'Addio al Real Madrid : Concordato l'addio in un incontro tra l'agente Jorge Mendes e José Angel Sanchez, braccio destro di Florentino Perez

Mondiali Russia 2018 - Cristiano Ronaldo lascia presagire un clamoroso Addio : “il Portogallo continuerà a vincere” : Dopo la sconfitta subita contro l’Uruguay negli ottavi di finale di Russia 2018, Cristiano Ronaldo ha lasciato presagire un addio alla Nazionale Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Cristiano Ronaldo nel Mondiale di Russia 2018, l’Uruguay stende il Portogallo e lo costringe all’eliminazione. Non basta il gol di Pepe ai lusitani per sperare nei quarti di finale, cancellati dalla seconda magia di Cavani. AFP PHOTO / ...

Mondiali 2018 : il triste Addio di Messi e Cristiano Ronaldo - esplode il fenomeno Mbappé : 5 Il fallimento adesso è certificato e gia' dopo il triplice fischio del secondo ottavo di finale dei Mondiali di Russia che ha visto l'Uruguay eliminare il Portogallo, abbiamo intravisto i primi titoli delle maggiori testate sportive. Facendo riferimento anche all'uscita di scena dell'Argentina per mano della Francia, poche ore prima, in tanti hanno puntato sulla 'caduta degli Dei'. Tali vengono considerati da almeno un decennio ...