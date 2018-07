Accordo Dazn-Mediaset | ai clienti Premium il calcio su Perform Tre match Serie A e tutta

Diritti tv Serie A 2018-2019 : Accordo Mediaset-DAZN - tre partite a giornata su Premium. Dove si vede il campionato? C’è anche Sky : Arriva una bella notizia per tutti gli appassionati di calcio nella giornata della Finale dei Mondiali. Mediaset ha infatti raggiunto un accordo con Perform che, sulla piattaforma DAZN, trasmetterà tre partite per ogni giornata della prossima Serie A e tutta la Serie B. Tutti gli abbonamenti a Premium Sport potranno così gustarsi alcuni dei match clou del nostro campionato tra cui tutti gli anticipi del sabato (alle ore 20.30). Quello raggiunto ...

Accordo Mediaset - Perform - clienti Premium Calcio avranno accesso a DAZN : I clienti ‘Premium Calcio’ potranno accedere dal 1° agosto 2018 agli eventi sportivi della piattaforma DAZN. Al nuovo prezzo ridotto di 19,90 euro al mese, troveranno compreso nel proprio abbonamento anche DAZN, il nuovo servizio di sport in streaming live e on demand. DAZN offre in esclusiva i seguenti eventi sportivi: Serie A: tre partite in esclusiva assoluta per ogni turno settimanale di Campionato, tra cui ...

