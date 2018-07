Venezia - “Ocio al caldo” : il Comune va incontro alle esigenze dei più fragili : Le temperature si alzano e il Comune di Venezia ha approntato il piano “Ocio al caldo” per andare incontro alle esigenze dei più fragili. “I più a rischio sul fronte del caldo – spiega l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini – sono gli over 75 che vivono soli, perché la solitudine è uno dei fattori che aumento il rischio di trovarsi in una situazione di pericolo. Anche per questo invitiamo tutti gli ...

A Venezia con un “Tanko” - secessionisti lombardi-veneti assolti : A Venezia con un “Tanko”, secessionisti lombardi-veneti assolti A Venezia con un “Tanko”, secessionisti lombardi-veneti assolti Continua a leggere L'articolo A Venezia con un “Tanko”, secessionisti lombardi-veneti assolti proviene da NewsGo.

Tutti assolti i secessionisti del tanko di piazza San Marco/ Nel 2014 invasero Venezia con il carro armato : Tutti assolti i secessionisti del tanko di piazza San Marco. Nel 2014 invasero Venezia con il carro armato costruito artigianalmente nel padovano: il tribunale li ha scagionati(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 19:47:00 GMT)

Basket - Champions League 2018-2019 : sorteggiati i gironi. Gironi suggestivi per Avellino - Venezia e Virtus Bologna - preliminare con Cantù-Szolnoki Olaj : Sono stati effettuati pochi minuti fa i sorteggi della terza edizione della Basketball Champions League, la principale delle due coppe organizzate dalla FIBA. Per l’Italia, partecipano la Sidigas Avellino, l’Umana Reyer Venezia, la Segafredo Virtus Bologna (che partono dai Gironi) e Pallacanestro Cantù (che parte dai preliminari). Il sorteggio ha subito dato alle V nere un rilevante flashback: era nello stesso girone ...

Saldi : Confcommercio Venezia - avvio tiepido rispetto agli anni precedenti : Venezia, 9 lug. (AdnKronos) - "É iniziato decisamente in modo tiepido il primo fine settimana di Saldi rispetto agli anni precedenti ". Non proprio favorevole l'avvio dello shopping estivo scontato a Venezia secondo il presidente di Confcommercio Ascom Roberto Magliocco. "Continuiamo a monitorare la

Venezia : l'agenda della settimana del Consiglio regionale (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Calendarizzato, inoltre, l’esame del Progetto di Legge, di iniziativa consiliare, che modifica la L.R. 25 settembre 2017, n. 31, ‘Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali’, nonché della Proposta di Regolamento interno, di iniziativa consiliare, “Modifiche al provv

Venezia : l’agenda della settimana del Consiglio regionale : Venezia, 9 lug. (AdnKronos) – L’Agenda settimanale del Consiglio regionale del Veneto prevede la convocazione, martedì 10 luglio, alle ore 10, della Quinta Commissione consiliare permanente, con all’OdG l’esame della Proposta di Legge, di iniziativa consiliare, relativa alle norme per la tutela degli animali d’affezione e per il contrasto del maltrattamento, dell’abbandono e del randagismo, preceduto ...

Venezia : l’agenda della settimana del Consiglio regionale : Venezia, 9 lug. (AdnKronos) – L’Agenda settimanale del Consiglio regionale del Veneto prevede la convocazione, martedì 10 luglio, alle ore 10, della Quinta Commissione consiliare permanente, con all’OdG l’esame della Proposta di Legge, di iniziativa consiliare, relativa alle norme per la tutela degli animali d’affezione e per il contrasto del maltrattamento, dell’abbandono e del randagismo, preceduto ...

Migranti - controlli straordinaria ai valichi in Friuli Venezia Giulia : Misura di contrasto ai flussi migratori irregolari nelle province di Trieste e Gorizia. Lunghe arttese ala confine del Brennero con l'Austria

Venezia - la polizia sospende il concerto rap : sul palco bestemmie e oscenità (VIDEO) : Il Rap divide, quello è stato ormai appurato. Succede però che le provocazioni degli artisti scatenino malcontenti anche fra gli spettatori, proprio come accaduto nella notte del 5 luglio alla sagra di Fossò, comune in provincia di Venezia. A raccontare alla stampa quanto successo ci ha pensato il sindaco del paese, Federica Boscaro, che si è così espressa raccontando gli sviluppi della sagra: 'Durante l'evento ci sono state le esibizioni di ...

Marcello Veneziani su Silvio Berlusconi : 'Un declino inglorioso che non lascia eredi - quando avrebbe dovuto ritirarsi' : ' Silvio Berlusconi è stato l'ultimo Re d'Italia', esordisce Marcello Veneziani in un commento su Il Tempo . 'Da monarca si è sempre comportato, nel bene e nel male. E da re ha suscitato le passioni, ...