A Tirana sarà demolito il teatro italiano | le accuse di speculazione gettano ombre sui

(Di domenica 15 luglio 2018) Il cuoredirischia di continuare ad essere cancellato a colpi di ruspa e leggi speciali. Serve spazio per nuove costruzioni, proprio lì, in quel poco che è rimasto del centro storico della capitale albanese. Ma la demolizione delnazionale di epoca fascista non è una questione solo di storia: in ballo c’è anche l’adesione dell’Albania all’Ue e ci sono lepesanti di unaedilizia tra le più classiche, in una cornice normativa che ha fatto storcere il naso persino al Fondo monetario internazionale. Il 9 luglio, il Parlamento ha votato una legge speciale per segnare il fine vita del, tra le proteste degli artisti albanesi, dell’opposizione parlamentare e di buona parte dei cittadini di. Hanno meno di tre settimane per convincere il presidente della Repubblica, Ilir Meta, a respingere il provvedimento. Ilche c’è e il ...