A Santa Caterina Valfurva sugli sci con Cancro Primo Aiuto

Detto Fatto - chi sostituisce Caterina Balivo?/ Spuntano i nomi di Laura Chiatti - Elena Santa relli e… : Detto Fatto , chi sostituirà Caterina Balivo? Spuntano fuori i nomi di Laura Chiatti ed Elena Santarelli e Bianca Guaccero; Serena Rossi pare avere Detto di no, ecco perché.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 16:42:00 GMT)

Annega in mare a Gallipoli : in coma un turista americano. Paura anche a Santa Caterina - : Tragedia sfiorata e tanta Paura questo pomeriggio tra le acque di Gallipoli. Il rischio del primo Annegamento in mare della nuova bella stagione stava per concretizzarsi intorno alle ore 18 di oggi ...