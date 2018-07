52enne uccisa a Pesaro | l' assassino ha confessato

blogo

(Di domenica 15 luglio 2018) Hal'di Sabrina Malipiero, lache è statanella sua casa di via Pantano acon una coltellata alla gola. È un cittadino marocchino di più di 30 anni d'età, che è stato interrogato, insieme a un'altra decina di persone, perché il suo numero compariva spesso tra quelli con cui la vittima aveva comunicato più spesso telefonicamente negli ultimi giorni.L'uomo è stato interrogato per tutta la notte e ha a lungo negato di avere a che fare con il femminicidio, ma alla fine, stamattina, davanti al Pm Silvia Cecchi e agli investigatori della squadra mobile diha ceduto e hadi essere stato lui ad accoltellare la donna.Tra i due non c'era una relazione sentimentale, ma si frequentavano e lui andava spesso a casa della donna, che infatti anche il giorno della sua morte gli aveva aperto la porta senza problemi, non aspettandosi di essere ...