Mondiali 2018 - Francia Croazia 2 a 1 dopo il primo tempo. Ecco le reazioni dei tifosi nei due Paesi : Francia in vantaggio per 2-1 contro la Croazia al termine del primo tempo nella finale del mondiale di Russia. A decidere fin qui la gara in corso di svolgimento al Luzhniki Stadium di Mosca l’autogol di Mandzukic al 18′, il pareggio croato è realizzato da Perisic al 28′ ma al 38′ Griezmann su rigore riporta avanti i transalpini. L'articolo Mondiali 2018, Francia Croazia 2 a 1 dopo il primo tempo. Ecco le reazioni dei tifosi ...

Djokovic - poker a Wimbledon. Anderson sconfitto in tre set : Nole Djokovic risorge a Wimbledon. Il serbo, che era scivolato al 21° posto in classifica, si ritrova sui prati londinesi, gioca un torneo perfetto e vince per la quarta volta il torneo più prestigioso. Per conquistare il 13° Slam della carriera Djokovic ha sconfitto in finale l'eroico Kevin Anderson.Continua a leggere

Finale Mondiali Russia - reazione scatenata dei tifosi dopo il gol della Francia [VIDEO] : Finale Mondiali Russia, spettacolo ed emozioni durante l’ultimo atto tra Francia e Croazia. La squadra di Deschamps passa in vantaggio con un autogol da parte di Mandzukic, reazione immediata della Croazia che trova un gran gol con l’interista Perisic, prima del nuovo vantaggio Francia con Griezmann su calcio di rigore. All’intervallo il punteggio è di 2-1 per la Francia, scatenata reazione da parte dei tifosi. GUARDA IL VIDEO ...

Cristiano Ronaldo beffa tutti : è già a Torino : È atterrato a sorpresa – anzi è arrivato all’insaputa di tutti frutto di un’opera di depistaggio che dura da giorni. Alle 17:30 Cristiano Ronaldo ha messo piede a Torino da giocatore della Juventus, mentre tutti sono impegnati a guardare la finale del Mondiali Francia-Croazia. Il resto del programma della giornata è top secret ma dovrebbe preve...

Praga attacca : “Non prendiamo migranti - quella italiana strada per l’inferno”. Chiude l’Ungheria : Mentre il premier Giuseppe Conte plaude alla disponibilità di Francia, Malta e Germania a prendere alcuni dei 450 migranti salvati nelle ultime ore, il primo ministro della Repubblica Ceca, Andrej Babis, attacca il governo, dicendo che questa è la «strada verso l’inferno» . Aggiunge che il suo Paese «non prenderà nessun migrante» e chiede di att...

Juventus - Cristiano Ronaldo è arrivato a Torino : Torino - Cristiano Ronaldo è arrivato a Torino. Lo ha comunicato la Juventus con un tweet, con tanto di foto all'aeroporto 'Caselle' del capoluogo piemontese. Guardate ?? chi è appena arrivato a ...

Romulo : 'Convinto dal progetto di Preziosi'. Primo allenamento per Spinelli : Neustift - 'Mi volevano molte squadre, ma ho scelto il Genoa perché sono stato convinto dal progetto del presidente Preziosi': Romulo spiega così, dal ritiro di Neustift, la sua scelta di arrivare in ...

Fico : "Strada per l'inferno è non saper accogliere" : La strada per l'inferno è non saper accogliere tutti insieme in un'ottica di solidarietà. Ribadisco che chi non accetta quote va sanzionato pesantemente". Lo scrive in un tweet il presidente della ...

Al Circo Massimo Roger Waters incanta i fan e lancia messaggio : 'Restiamo umani' : ... e in uno scorrere di scritte sullo schermo mostra May, Erdogan, Trump, Berlusconi, Salvini : l'attualità e il recentissimo passato del nostro mondo. E poi ancora, Money, Us And Them, in cui mette di ...

Wimbledon - Djokovic re per la quarta volta : in finale batte Anderson : 58 del mondo, agli ottavi. Il serbo centra così il suo quarto Wimbledon dopo quelli del 2011, 2014 e 2015 . Per Nole si tratta del 13° Slam in carriera , oltre ai risultati sull'erba di Londra, ha ...

Mbappé e Modric - i numeri 10 leader silenziosi : La vera svolta della sua carriera risale al 2012, quando a bussare alle porte del Tottenham è il club più prestigioso al mondo: il Real Madrid , che per 42 milioni di euro lo porta in Spagna. È l'...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Berlino 2018 : azzurri a caccia della qualificazione alle Finali di Samsun - Nespoli proverà a bissare il successo di Salt Lake City : La Coppa del Mondo di Tiro con l’arco si trasferisce a Berlino dal 16 al 22 luglio per la quarta tappa stagionale, l’ultima prima delle Finali di Samsun (Turchia). La tappa tedesca sarà perciò l’ultima chance di strappare la qualificazione per la Turchia per gli arcieri che non si sono già garantiti il pass tramite le tre tappe precedenti. Mauro Nespoli si è garantito un posto nelle Finali grazie alla straordinaria vittoria ...

Wimbledon 2018 : Novak Djokovic torna campione! Non basta l’orgoglio a Kevin Anderson : Signori, Novak Djokovic è tornato nel tennis che conta. E finalmente, aggiungiamo. Sono passati oltre due anni dal trionfo al Roland Garros, con cui il serbo chiudeva l’impresa della vita, detenendo contemporaneamente tutti e quattro gli Slam, e iniziava una lenta discesa verso gli inferi. Quel viaggio si è concluso oggi con la vittoria dei Championships, chiusura perfetta di due settimane che ci hanno riconsegnato uno dei giocatori più ...