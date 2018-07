Squadre in campo a Mosca dalle 17 italiane: transalpini favoriti, ma i croati potrebbero riservare qualche ...

Finale Mondiali 2018 - Francia-Croazia 0 a 0 : segui la diretta : <!-- --> L'articolo Finale Mondiali 2018, Francia-Croazia 0 a 0: segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Gemma Galgani racconta il suo (oscuro) passato : Gemma Galgani è senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e Donne, grazie soprattutto alla sua storia d’amore con Giorgio Manetti e agli accesi scontri con Tina Cipollari. Se del suo presente, dalla storia con il cavaliere toscano agli amori trovati nello studio del programma, si sa tutto, il pubblico conosce molto poco del suo passato. Oggi Gemma è single, ma diversi anni fa è stata sposata e ha avuto – sembra – ...

Alternative Torrentz : i migliori siti torrent : I torrent sono divenuti in breve tempo uno dei modi più semplici per condividere file di grosse dimensioni, tanto che il protocollo è stato utilizzato anche negli updater di diversi giochi. Per scaricare un file tramite torrent serve un client, e i file da scaricare sono ospitati dai tracker. I tracker scandagliano il web e forniscono i link ai file condivisi dagli utenti, sono un pilastro del sistema torrent. Questo modo di scambiare i dati si ...

Finale Francia-Croazia - lo spettacolo sulle tribune è super sexy [FOTO] : 1/9 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Punto da un calabrone - muore genovese di 72 anni | : È successo nella tarda serata di sabato a Grognardo, vicino ad Acqui Terme: l’insetto è entrato nella casa di Sergio De Felice e lo ha Punto accanto all’occhio

In Bmw ubriaco e contromano - inseguito e fermato dai vigili a Pegli | :

MotoGP - GP Germania - Danilo Petrucci : 'Jorge Lorenzo è stato poco intelligente' : Weekend ad alta tensione tra Petrucci e Lorenzo. Prima il botta e risposta post qualifiche dopo che il pilota italiano aveva sfruttato la scia dello spagnolo per prendersi il secondo tempo alle spalle ...

La settimana americana - ovvero - Trump incontra Putin - : Per questo la sua testimonianza sarà fondamentale per capire in che modo bilancerà la necessità di continuare a normalizzare la politica monetaria, con i timori per le tensioni commericiali innescate ...

Politica. Assemblea provinciale di Art. 1 MDP per avviare il percorso per costruire Liberi e Uguali : ... a Fornace Zarattini, Articolo 1 MDP terrà la sua Assemblea provinciale per avviare il percorso che dovrà portare alla costituzione di Liberi e Uguali in nuova formazione politica, dopo l'esperienza ...

Atletica - Mondiali Under 20 : azzurri in trionfo nella staffetta 4x400 : Altro dato statistico che entra nella leggenda: l'Italia è campione del mondo per la prima volta con una staffetta a qualsiasi livello , Mondiali assoluti, Under 20 e Under 18, , nel giorno della ...

Il 15 luglio a Roma per la prima volta il Disabilty Pride Italia : Ci aspettiamo che partecipino anche tante persone normodotate per dire che un mondo più inclusivo è un mondo migliore. Ci aspettiamo uno snellimento delle procedure amministrative per permettere alle ...

Dl dignità - Salvini : se non è d'accordo perché Boeri non si dimette? : ...al monitoraggio trimestrale delle maggiori spese e delle minori entrate di cui all'articolo 1 e 2 - si legge - e comunica le relative risultanze al ministero del Lavoro e al ministero dell'Economia ...

Tour de France 2018 - John Degenkolb in lacrime : “La più grande vittoria forse. Sono così felice di dedicarla al mio migliore amico scomparso lo scorso inverno” : Commosso il tedesco John Degenkolb al termine della vittoria della nona frazione al Tour de France 2018. Il corridore della Trek-Segafredo rimane sempre nel gruppo dei migliori sui quindici settori in pavé, e riesce a superare la maglia gialla Greg Van Avermaet in volata sulla linea d’arrivo a Roubaix. Un incidente nel 2016 aveva rischiato di compromettere la sua carriera, invece oggi è tornato trionfante in una delle più impegnative ...

Tour de France 2018 - la classifica dei favoriti : Geraint Thomas in testa - Nibali in scia a Froome - perdono Uran e Landa : Non sono mancati i colpi di scena dUrante la nona tappa del Tour de France 2018, temutissima per i 22 chilometri sul pavé della Roubaix. A lasciarci le penne è stato Richie Porte, tra i grandi favoriti per la conquista della maglia gialla, che è caduto e che ha dovuto lasciare la corsa. Scivolate anche per Rigoberto Uran, Mikel Landa e Romain Berdet che lasciano per strada diversi secondi nei confronti di Vincenzo Nibali e Chris Froome, sempre ...