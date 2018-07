300mila alla Notte Bianca dell' Adriatico

Ebola - Unicef : 300mila raggiunti dalla campagna salvavita in Congo : Dal ritorno dell’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, l’Unicef e i suoi partner hanno raggiunto oltre 300.000 persone con informazioni salvavita su come evitare di contrarre il virus letale: il risultato è parte della campagna di sensibilizzazione in corso, che punta a raggiungere oltre 800.000 persone nelle aree colpite. “L’informazione e la mobilitazione sociale sono fondamentali per contenere l’Ebola”, sottolinea ...