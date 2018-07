17 domande interessanti da fare subito a tuo padre

huffingtonpost

(Di domenica 15 luglio 2018) Questo articolo è apparso per la prima volta su HuffPost US ed è stato tradotto dall'inglese da Milena Sanfilippo È inevitabile: il rapporto con i nostri genitori cambia con l'età. Dalla nascita ai vent'anni circa, nella maggior parte dei casi (certo, ci sono delle eccezioni) gira tutto intorno a noi, alle nostre esigenze, problemi e desideri. Poi, una volta adulti, abbiamo l'opportunità di ribaltare la situazione e conoscere i nostri genitori come persone a tutto tondo, oltre l'identità di mamma e papà.In passato abbiamo scritto delleche non hai mai pensato dia tua madre, ma che invece dovresti farle. Adesso abbiamo radunato un bel po' didaal papà per stabilire una conversazione sul suo passato, sul presente e sul futuro.Se tuoè ancora presente nella tua vita, rifletti sulla ...