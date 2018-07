14 Luglio | due fuoriprogramma alla parata con Macron

Temptation Island 2018 - puntata del 16 Luglio : due falò di confronto e l’arrivo di Gemma Galgani : Temptation Island 2018 rinnova il suo appuntamento lunedì 16 luglio in prime time su canale 5. Molti colpi di scena e ben due falò di confronto per la coppie del reality delle tentazioni, oltre all’arrivo ormai risaputo, della Dama di Uomini e Donne, Gemma Galgani! Ma andiamo per ordine. Temptation Island 2018: Oronzo e Valentina tornano insieme? Nuovo falò di confronto Molta carne al fuoco per la seconda puntata del reality più piccante ...

Poldark - duello tra Francis e capitan Blamey : anticipazioni puntata 15 Luglio : Poldark, fortissimamente Poldark nel 1975 come nel 2018: sbarca in chiaro sulle reti Mediaset, ogni domenica sera a partire dalle 21.25, la serie britannica che ha avuto grande successo ottenuto in questi anni sulla BBC. Il secondo episodio va in onda domenica 15 luglio in prima serata. Sulla rete nazionale inglese, la prima stagione ha raggiunto un ascolto medio di otto milioni di spettatori; la riproposizione del nuovo adattamento dell’omonima ...

Cast e personaggi di Due casi per Helen Dorn al via su Rai2 il 13 Luglio : i dettagli sui primi episodi : Altra serie tedesca in arrivo su Rai2 dove proprio da oggi, 13 luglio, occuperanno il prime time della rete Cast e personaggi di Due casi per Helen Dorn. Una sola stagione composta da otto episodi, almeno in Patria, e in Italia? La divisione dovrebbe regalare al pubblico di Rai2 4 puntate ma, intanto, proprio oggi, ci saranno i primi casi per la protagonista della serie. Al centro di Due casi per Helen Dorn ci sono proprio le indagini della ...

Il film da vedere - venerdì 13 Luglio : Due casi per Helen Dorn [PRIMA TV ASSOLUTA] : Rai 2 continua la sua “maratona” estiva di gialli, stavolta con una serie televisiva tedesca in formato TV movie. Il film da vedere venerdì 13 luglio si intitola Due casi per Helen Dorn e segue appunto le indagini della detective Dorn, già nota agli amanti del genere negli altri cinque episodi precedenti. film da vedere, 13 luglio: TV movie tedesco ‘Due casi per Helen Dorn’, in prima visione assoluta su Rai 2 Helen Dorn è ...

Due casi per Helen Dorn film stasera in tv 13 Luglio : trama - curiosità - streaming : Due casi per Helen Dorn è il film stasera in tv venerdì 13 luglio 2018 in onda in prima serata su Rai 2. Si tratta di tv movie composto da due episodi intitolati Senza pietà e Ragazze perdute con protagonista Anna Loos. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Due casi per Helen Dorn film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Helen ...

Rai1 anticipa The Good Doctor di due settimane : Freddie Highmore di Bates Motel torna in prima serata a Luglio : Finalmente anche il pubblico italiano avrà modo di vedere i primi episodi di The Good Doctor. La serie con Freddie Highmore, l'amato protagonista di Bates Motel, torna nella prima serata delle reti Rai con il nuovo personaggio creato dalla mente di David Shore papà dell'irriverente e "schizzato" Dr House. Anche in questo caso il protagonista della serie porterà il pubblico in corsia e non sarà per seguire medici straordinari o alle prese con ...

L'AMORE HA DUE FACCE - NOVE/ Info streaming del film con Jeff Bridges (oggi - 11 Luglio 2018) : L'AMORE ha due FACCE, in onda su Canale NOVE oggi alle ore 21.25. Nel cast tra gli altri figurano Barbra Streisand che ha diretto anche la regia, Jeff Bridges e Lauren Bacall. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 19:20:00 GMT)

L'amore ha due facce/ Sul Nove il film con Jeff Bridges (oggi - 11 Luglio 2018) : L'amore ha due facce, in onda su Canale Nove oggi alle ore 21.25. Nel cast tra gli altri figurano Barbra Streisand che ha diretto anche la regia, Jeff Bridges e Lauren Bacall. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 16:40:00 GMT)

L'AMORE HA DUE FACCE/ Su Canale Nove il film con Barbra Streisand (oggi - 11 Luglio 2018) : L'AMORE ha due FACCE, in onda su Canale Nove oggi alle ore 21.25. Nel cast tra gli altri figurano Barbra Streisand che ha diretto anche la regia, Jeff Bridges e Lauren Bacall. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 09:38:00 GMT)

NEED FOR SPEED/ Su Rai Due il film con Aaron Paul e Imogen Poots (oggi - 9 Luglio 2018) : NEED for SPEED va in onda su Rai Due oggi, lunedì 9 luglio 2018. Nel cast ci saranno anche Aaron Paul, Imogen Poots e Dominic Cooper, alla regia Scott Waugh. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 11:12:00 GMT)

I due carabinieri/ la trama e curiosità del film su Rete 4 diretto da Carlo Verdone (oggi - 8 Luglio 2018) : I due carabinieri, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 8 luglio 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto anche il film, Enrico Montesano e Massimo Boldi. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 17:15:00 GMT)

I DUE CARABINIERI/ Su Rete 4 il film diretto da Carlo Verdone (oggi - 8 Luglio 2018) : I due CARABINIERI, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 8 luglio 2018. Nel cast: Carlo Verdone che ha diretto anche il film, Enrico Montesano e Massimo Boldi. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 04:58:00 GMT)

Nokia 5.1 Plus previsto per l’11 Luglio - altri due smartphone Nokia in autunno : Nokia 5.1 Plus, chiamato anche Nokia X5, sarebbe pronto a fare la sua entrata in scena! La data di lancio prevista è quella […] L'articolo Nokia 5.1 Plus previsto per l’11 luglio, altri due smartphone Nokia in autunno proviene da TuttoAndroid.

IL BERSAGLIO DELLA VENDETTA/ Su Rai Due il film con Tim Bergmann (oggi - 6 Luglio 2018) : Il BERSAGLIO DELLA VENDETTA, il film in onda su Rai Due oggi, venerdì 6 luglio 2018. Nel cast: Tim Bergmann, Felicitas Woll e Ulrich Tukur. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 10:48:00 GMT)