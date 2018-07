12 anni | violentata

Macerata - paziente di 30 anni denuncia stupro in ospedale : “Sono stata violentata da un infermiere” : La violenza sessuale sarebbe avvenuta in una stanza inutilizzata dell'ospedale di Macerata. L'uomo avrebbe convinto la giovane paziente a seguirlo e l'avrebbe in seguito costretta a un rapporto sessuale. Il 40enne, immediatamente individuato dalla polizia, nega ogni addebito e sostiene che la ragazza fosse consenziente.Continua a leggere

Scozia - Alesha uccisa in vacanza : la bimba di 6 anni è stata violentata prima dell’omicidio : Novità inquietanti sulla morte di Alesha MacPhail, la piccola uccisa mentre era in vacanza col padre e i nonni sull’isola di Bute. Arrestato un 16enne: deve rispondere anche di stupro.Continua a leggere

L’accusa choc di Brunella : “Mia nipote violentata a 9 anni da Testimoni di Geova” : Parla Brunella, la nonna di una bambina abusata sessualmente quando aveva 9 anni da un membro dei Testimoni di Geova. Dopo trent'anni passati nell'organizzazione religiosa, la donna ha trovato il coraggio per denunciare la pedofilia all'interno della “setta Geovista” e l’omertà con cui i vertici trattano i casi di violenze sessuali ai minori.Continua a leggere

Prostituta violentata - condanna a sei anni : CREMONA - Due prostitute colombiane - Edilma e Bianca -, il loro protettore Pier , 66 anni, cremonese residente fuori città, i romeni Mihai, Robert e Petru , e una casa in via Vittori, quartiere Po. ...

Palermo : violentata dal padre da quando aveva 7 anni - arrestati genitori : Palermo, 15 giu. (AdnKronos) - Undici anni di abusi sessuali da parte del padre, percosse, maltrattamenti e minacce di cui, secondo gli investigatori, la madre sarebbe stata al corrente. E' accaduto a Bagheria dove oggi gli agenti hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere

"Violentata in casa dal mio ex" : sei anni e mezzo a lui - ora l'appello : Arezzo, 6 giugno 2018 - Un'altra storia storia di violenza sessuale nascosta dalle mura domestiche, l'accusato di stupro già pesantemente condannato, una donna che chiede giustizia. E un'udienza in ...

Ridotta in schiavitù e violentata per due anni : l'incubo di una 16enne : Due anni di violenze sessuali e schiavitù. Si tratta del terribile incubo vissuto da una studentessa di quasi 16 anni di Vasto, in provincia di Chieti, che...