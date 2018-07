Zombieland 2 confermato ufficialmente con il ritorno del cast originario

nerdgate

(Di sabato 14 luglio 2018)2 è, sequel del famosissimo film uscito nel 2009 con protagonisti Emma Stone, Woody Harrelson, Abigail Breslin e Jesse Eisenberg e che fu un successone con ben 100 milioni di dollari incassati in tutto il mondo. Il sequel è stato scritto da Paul Wernick e Rhett Reese e sarà diretto ancora una volta da Ruben Fleischer (regista del primo capitolo e di Venom), la produzione inizierà a inizio 2019 con l’intenzione di rilasciare il film in tutto il mondo a ottobre dello stesso anno sempre per conto di Sony. Ovviamente tutto iltornerà, quindi i fans sono davvero felici di questa scelta ed infine Il presidente della compagnia ha dichiarato: Questo è uno di quei progetti che i fan hanno desiderato per molto tempo e nessuno voleva vederlo accadere più di Emma, ​​Woody, Jesse e Abigail. Questi sono alcuni degli attori più richiesti e ...