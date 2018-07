Xiaomi Black Shark | caratteristiche | prezzo e immagini

chimerarevo

(Di sabato 14 luglio 2018)è il primo smartphone da gaming prodotto dell’azienda cinese. Presentato il 13 Aprile scorso, è un device molto particolare, che vuole aumentare la fama diseguendo il trend nato grazie a Razer Phone. Questo prodotto si pone infatti nella fascia top del mercato grazie alle sue specifiche tecniche, ma mette in chiaro quali siano le sue reali intenzioni attraverso un design aggressivo e peculiare.: scheda tecnica Display: 5,99 pollici FullHD+ (1.080 x 2.160 pixel) in formato 18:9; CPU: Qualcomm Snapdragon 845 con GPU Adreno 630; RAM: 6 / 8 GB; Doppia fotocamera posteriore: 12 megapixel f/1.75 + 20 megapixel f/1.75, con dual-tone LED flash; Fotocamera anteriore: 20 megapixel f/2.2; Storage: 64 / 128 GB (non espandibile) UFS 2.1; Batteria: 4.000 mAh con Quick Charge 3.0; Dimensioni: 161,6 × 75,4 x 9,25 mm; Peso: 190 grammi; Connettività: ...