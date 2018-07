Wimbledon | titolo alla Kerber

Wimbledon : titolo donne alla Kerber : ANSA, - ROMA, 14 LUG - La tedesca Angelique Kerber ha vinto il primo Wimbledon della sua carriera. In finale ha battuto Serena Williams con un doppio 6-3 in un'ora e sette minuti. Serena, che andava ...

Tennis - Wimbledon : ottavi donne al via Serena Williams insegue l'ottavo titolo : van uytvanck-kasatkina - Alison Van Uytvanck, Belgio,, numero 47 del mondo, prima volta agli ottavi a Wimbledon , seconda volta negli Slam dopo i quarti del Roland Garros 2015. Daria Kasatkina, Russia,...

Wimbledon al via - Federer a caccia del nono titolo : La numero uno al mondo Simona Halep dovrà gestire la sbornia della vittoria a Parigi, ma non ha mai brillato particolarmente a Wimbledon. Parte con non meno incertezze la danese Caroline Wozniacki, ...