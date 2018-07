Wimbledon | Novak Djokovic è tornato

Wimbledon 2018 : Novak Djokovic è tornato - sconfitto Rafael Nadal al quinto set! Che Finale con Kevin Anderson : Novak Djokovic è tornato nell’Olimpico dei grandi: il serbo ha conquistato l’accesso alla Finale di Wimbledon 2018 e domani affronterà il sudafricano Kevin Anderson per conquistare il quarto sigillo sull’erba londinese. Il serbo ha sovvertito i pronostici della vigilia e ha sconfitto Rafael Nadal per 3-2 (6-4, 3-6 7-6(9), 3-6, 10-8) al termine di una partita drammatica spalmata su due giorni: iniziata ieri in serata dopo ...

Rafael Nadal-Novak Djokovic - semifinale Wimbledon 2018 : data - programma - orario d’inizio e tv : Rafael Nadal si è qualificato alle semifinali di Wimbledon 2018. Il numero 1 del mondo ha dovuto sudare tantissimo per sconfiggere Juan Martin Del Potro: lo spagnolo, sotto 1-2, è riuscito però a rimontare l’argentino e a guadagnarsi il passaggio del turno nel terzo Slam stagionale. Il mancino di Manacor ora se la dovrà vedere con Novak Djokovic in quella che sembra essere una finale anticipata visto che Roger Federer è stato ...

Wimbledon 2018 : Roger Federer abdica. Chi salirà sul trono? Novak Djokovic può completare il ritorno : La notizia del giorno a Wimbledon è presto detta. Roger Federer è stato sconfitto ai quarti di finale da Kevin Anderson. Già questo basterebbe come sorpresa, ma possiamo fare ancora meglio, aggiungendoci che il sudafricano ha vinto dopo essere stato sotto due set a zero: è il primo a battere il campione svizzero in un torneo dello Slam recuperando tale svantaggio, il primo a farlo annullando un match point. Perché se Federer avesse concretizzato ...

Wimbledon - Novak Djokovic batte Nishikori e torna in semifinale - : Il serbo, ex numero 1 del mondo e vincitore tre volte sull'erba londinese, ha sconfitto il giapponese in 4 set e ora incontrerà il vincitore del match Del Potro-Nadal

Wimbledon - tutto facile per Novak Djokovic : il serbo asfalta Sandgren con un secco 3-0 : Ottimo esordio per Novak Djokovic a Wimbledon, il tennista serbo supera senza affanni l’americano Sandgren con il punteggio di 3-0 Comincia come meglio non potrebbe il torneo di Wimbledon per Novak Djokovic, il tennista serbo infatti si sbarazza con un secco 3-0 dell’americano Sandgren. Il numero 57 del ranking non riesce ad arginare le giocate di Nole, cedendo sotto i suoi colpi e alzando bandiera bianca poco dopo l’ora ...

Wimbledon 2018 : tocca a Rafa Nadal e Novak Djokovic. Cinque italiani in campo : debuttano Fognini e Cecchinato : Seconda giornata a Wimbledon. tocca a Rafa Nadal, che apre oggi la sua campagna ai Championships contro l’israeliano Dudi Sela. Sarà l’occasione per rivedere in campo lo spagnolo, che fa il suo debutto stagionale su erba contro un avversario piuttosto comodo, dopo la pausa (meritata) in seguito all’undicesimo trionfo a Parigi. Rafa è uno dei favoriti e non potrebbe essere altrimenti, ma la statistica dice che l’erba gli ...