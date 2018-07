Wimbledon | maratona di 6 ore e 32 minuti | è la seconda partita più lunga della storia del

Wimbledon - sei ore e 35 minuti di maratona per il primo finalista : Kevin Anderson stende John Isner : Sembra sia stata una delle più lunghe semifinali della storia del tennis recente. Dopo una maratona di 6 ore e 35 minuti, che ha entusiasmato, e in alcuni casi annoiato, il popolo dei social, e dopo 87 anni Brian Norton un tennista sudafricano ritrova la finale di Wimbledon. Il merito è di Kevin Anderson, numero 9 Atp e ottavo favorito del seeding che, dopo aver eliminato nei quarti il campione in carica Roger Federer, salvando pure un match ...

Wimbledon 2018 - a che ora inizia Nadal-Djokovic? La maratona Isner-Anderson ha posticipato tutto. Si gioca in serata - rischio rinvio a domani : A seguire, o, meglio, in inglese, followed by: una dicitura che si legge sempre negli ordini di gioco dei tornei di tennis (molto più rari i non prima, in inglese not before): il protrarsi della prima semifinale di Wimbledon, tra il sudafricano Kevin Anderson e lo statunitense John Isner mette a repentaglio il via della sfida tra il serbo Novak Djokovic e l’iberico Rafael Nadal. La prima semifinale, infatti, iniziata poco dopo le 14 ora ...

Wimbledon : Nadal vince la maratona con Del Potro : Nadal ha battuto Del Potro nei quarti di Wimbledon in un incontro appassionante e dall’alto tasso tecnico. Dopo la sconfitta inaspettata di Federer tutti si aspettavano una convincente risposta dell’asso maiorchino. Molto probabilmente in pochi si attendevano un Del Potro così centrato, competitivo e in grado di portare addirittura Nadal al quinto set. Lo spagnolo ha vinto con merito perché nei momenti decisivi ha comunque tirato ...