Wimbledon – Kerber | vittoria e lacrime | “Serena sei un’ispirazione! Vincerai presto un

Wimbledon 2018 : la regina è Angelique Kerber! Si infrange il sogno di mamma Serena Williams : Eravamo già pronti a raccontare la favola di Serena Williams. Era tutto apparecchiato perché l’americana, a 37 anni, cementificasse la sua leggenda e il suo status di migliore giocatrice di tutti i tempi vincendo Wimbledon ed eguagliando il record di 24 titoli Slam, gli stessi di Margareth Smith Court. Un’impresa, resa ancor più preziosa dal fatto che la Williams solo 10 mesi fa rischiava la vita dando alla luce la piccola Alexis ...

Wimbledon – Serena Williams con gli occhi lucidi : “mamme - io ci ho provato. Kerber fantastica - ha meritato” : Svanisce il sogno di vincere Wimbledon da neo mamma, ma Serena Williams accetta la sconfitta in finale contro Angelique Kerber con grande sportività Nel torneo WTA di Wimbledon più strano degli ultimi anni, con tutte le big fuori già nei primi turni, anche la finale non poteva essere ‘sorprendente’. La favorita della vigilia, Serena Williams, è stata sconfitta nettamente da Angelique Kerber con un doppio 6-3. Al termine del ...

Lacrime ed emozione per Angelique Kerber : è lei la regina di Wimbledon - le IMMAGINI più belle del match : A Wimbledon c’è una sola regina, Angelique Kerber porta a casa il titolo del grande slam: le IMMAGINI più belle del match Wimbledon ha la sua regina. Angelique Kerber ha vinto l’edizione 2018 del torneo inglese più antico del mondo contro Serena Williams. La tedesca ha messo ko la tennista statunitense in appena due set ed ha mostrato la sua forza con i netti risultati dei parziali (6-3 |6-3). Dopo la maternità, per Serena ...

Wimbledon 2018 - Angelique Kerber : “Ho espresso il miglior miglior tennis”; Serena Williams : “Ci riproverò!” : Angelique Kerber ce l’ha fatta. La tedesca fa suo il titolo 2018 di Wimbledon sconfiggendo la “Regina” Serena Williams, sette volte vincitrice del torneo, in un incontro in cui la teutonica ha espresso un tennis di altissimo profilo contro cui anche l’americana ha potuto fare poco. Si tratta del terzo Major in bacheca per la Kerber ed è la rivincita dell’atto conclusivo 2016 quando Serena si impose. Una sfida ...

Niente lieto fine - nessun appuntamento con la storia : Serena Williams ko in finale - Kerber regina di Wimbledon : Angelique Kerber vince Wimbledon: la tennista tedesca supera Serena Williams in quello che doveva essere il giorno “dell’appuntamento con la storia” Doveva essere il giorno di Serena Williams, è invece quello di Angelique Kerber. Super favorita della vigilia, la tennista americana è stata sconfitta in finale dall’underdog tedesca, in poco più di un’ora con il punteggio di 6-3 / 6-3. Per Serena Williams doveva essere la finale che avrebbe ...

Wimbledon - Serena Williams per la storia contro la Kerber : Le cifre del torneo raccontano quello che sarà il canovaccio tattico del match: Serena, numero 181 del mondo, ma è già 28, e onorata comunque della testa di serie numero 25, è la giocatrice che ha ...

Wimbledon – Hantuchova non ha dubbi : “Kerber non voleva affrontare Goerges! Vi spiego preferisce Serena Williams” : Daniela Hantuchova non ha dubbi, Angelique Kerber non avrebbe voluto affrontare in finale la connazionale Julia Goerges: ecco spiegato il motivo Dopo il recupero della sfida delle semifinali fra Djokovic e Nadal, sul centrale di Wimbledon andrà in scena la finale femminile fra Serena Williams e Angelique Kerber. La tennista tedesca avrà di fronte un’avversaria complicatissima da affrontare, probabilmente la migliore di sempre, in ...