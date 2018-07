Wimbledon | Djokovic supera Nadal al 5 set e raggiunge la finale

Wimbledon 2018 - Djokovic batte Nadal al 5° set e riconquista la finale di uno Slam : Una sfida durata complessivamente 5 ore e 16 minuti, interrotta sabato sera al termine del terzo set e terminata poi 10-8 al quinto. Con questo verdetto Novak Djokovic ha battuto il numero uno al mondo Rafael Nadal: sarà lui a sfidare Kevin Anderson nell’ultimo atto sull’erba di Wimbledon. Per il tennista serbo è il ritorno in una finale di uno Slam due anni dopo quella giocata e persa agli Us Open 2016. Nel mezzo gli infortuni e il ...

Wimbledon : Djokovic in finale : ANSA, - ROMA, 14 LUG - Novak Djokovic è il secondo finalista di Wimbledon: il serbo ha battuto nella seconda semifinale lo spagnolo Rafael Nadal, n.1 del mondo, in 5 set con il punteggio di 6-4 3-6 7-6, 11-9, 3-6 10-8 in 5 ore e 21 minuti di gioco Il match era stato sospeso ieri sera alla fine del terzo set. Djokovic, alla ricerca del suo quarto titolo ...

Bentornato Djokovic - batte Nadal e vola in finale a Wimbledon - : Il serbo ha battuto il numero uno al mondo in 5 set e ora potrà cercare il suo quarto titolo sull'erba londinese. Davanti avrà il sudafricano Kevin Anderson

Djokovic-Anderson Finale Wimbledon 2018 : orario d’inizio e programmazione tv. Come vederla in streaming : Novak Djokovic-Kevin Anderson sarà la Finale maschile di Wimbledon 2018 in programma domenica 15 luglio alle ore 15.00 (italiane). Si tratta di un atto conclusivo inedito e inatteso rispetto alle previsioni: il serbo è tornato alla grande e ha sconfitto Rafael Nadal in semiFinale, il sudafricano si è invece letteralmente superato eliminando Roger Federer ai quarti di Finale e poi avendo la meglio su John Isner dopo sei ore di gioco. Lo slavo ...

Wimbledon - Djokovic batte Nadal al 5° set e riconquista la finale di uno Slam : Una sfida durata complessivamente 5 ore e 16 minuti, interrotta sabato sera al termine del terzo set e terminata poi 10-8 al quinto. Con questo verdetto Novak Djokovic ha battuto il numero uno al mondo Rafael Nadal: sarà lui a sfidare Kevin Anderson nell’ultimo atto sull’erba di Wimbledon. Per il tennista serbo è il ritorno in una finale di uno Slam due anni dopo quella giocata e persa agli Us Open 2016. Nel mezzo gli infortuni e il ...

Wimbledon – Djokovic stremato e felice : “Anderson? Spero che domani almeno riusciremo a giocare” : Novak Djokovic torna in finale con il sorriso: il campione serbo batte Nadal al quinto set e raggiunge un risultato che gli mancava da troppo tempo Dopo oltre 5 ore di match, divise in 2 giorni, Novak Djokovic è riuscito a battere Rafa Nadal, conquistando l’accesso alla finale di Wimbledon. Un traguardo importantissimo per il tennista serbo che sembra definitivamente essersi ripreso dalle noie fisiche ne hanno flagellato ...

Wimbledon - parterre reale per la semifinale più ‘nobile’ : da Nadal e Djokovic - Kate Middleton e Meghan Markle [GALLERY] : Djokovic e Nadal disputano la semifinale di Wimbledon davanti a due elegantissime principesse, Kate Middleton e Meghan Markle si godono il match dagli spalti Kate Middleton e Meghan Markle sono le spettatrici più famose della semifinale di Wimbledon disputata tra Nole Djokovic e Rafa Nadal. Il match, che ha visto trionfare il serbo, ha regalato grandi emozioni di cui hanno potuto godere anche le due principesse. Le due splendide ed ...

Wimbledon : battuto Nadal in 5h20 - Djokovic in finale : Novak Djokovic è il secondo finalista di Wimbledon: il serbo ha battuto nella seconda semifinale lo spagnolo Rafael Nadal, n.1 del mondo, in 5 set con il punteggio di 6-4 3-6 7-6, 11-9, 3-6 10-8 in 5 ore e 21 minuti di gioco Il match era stato sospeso ieri sera alla fine del terzo set. Djokovic, alla ricerca del suo quarto titolo ...

Tennis - Wimbledon : Djokovic vola in finale - Rafa si arrende 10-8 al quinto set : Domani, nell'atto conclusivo del prestigioso torneo britannico, il serbo affronterà il gigante, maratoneta sudafricano Kevin Anderson, otto del mondo e del seeding. Per Djokovic quella di domani sarà ...

Wimbledon 2018 : Novak Djokovic è tornato - sconfitto Rafael Nadal al quinto set! Che Finale con Kevin Anderson : Novak Djokovic è tornato nell’Olimpico dei grandi: il serbo ha conquistato l’accesso alla Finale di Wimbledon 2018 e domani affronterà il sudafricano Kevin Anderson per conquistare il quarto sigillo sull’erba londinese. Il serbo ha sovvertito i pronostici della vigilia e ha sconfitto Rafael Nadal per 3-2 (6-4, 3-6 7-6(9), 3-6, 10-8) al termine di una partita drammatica spalmata su due giorni: iniziata ieri in serata dopo ...

Novak Djokovic ha battuto Rafael Nadal e si è qualificato per la finale di Wimbledon : Il tennista serbo Novak Djokovic ha battuto lo spagnolo Rafael Nadal in cinque set e si è qualificato per la finale maschile del torneo di Wimbledon. La partita, che era stata sospesa ieri al termine del terzo set a causa di The post Novak Djokovic ha battuto Rafael Nadal e si è qualificato per la finale di Wimbledon appeared first on Il Post.

Wimbledon – Il ritorno del Djoker! Djokovic piega Nadal dopo 5 ore e 2 giorni : in finale per tornare grande : Novak Djokovic batte Rafa Nadal e accede alla finale di Wimbledon: il tennista serbo si impone al quinto set, dopo oltre 4 ore giocate in due giorni dopo la maratona di ieri fra Anderson e Isner, durata quasi 7 ore, quest’oggi Wimbledon regala un’altra grande partita dalla durata di 5 ore. Senza nulla togliere ai due big man di ieri, la sfida fra Djokovic e Nadal di quest’oggi è di tutt’altra caratura. Un match giocato in due giorni, ...

Tennis - sabato stellare a Wimbledon tra Nadal-Djokovic e la finale donne : Le cifre del torneo raccontano quello che sarà il canovaccio tattico del match: Serena, numero 181 del mondo, ma è già 28, e onorata comunque della testa di serie numero 25, è la giocatrice che ha ...

Wimbledon – Djokovic vs Nadal si giocherà col tetto chiuso? È una regola ‘non scritta’ : dipende da… Nole : Il recupero della seconda sfida delle semifinali di Wimbledon fra Djokovic e Nadal si giocherà ancora con il tetto chiuso, nonostante non sia necessario: il motivo è legato ad una ‘regola non scritta’ Dopo la maratona fra Anderson e Isner andata in scena per quasi 7 ore, nell’intero pomeriggio di ieri, Djokovic e Nadal sapevano che la loro sfida si sarebbe dovuta concludere nella giornata di sabato, a causa dello stop ...