Wimbledon – Djokovic-Nadal si ferma sul 2-1 a favore del serbo | appuntamento rinviato a

Wimbledon – Anderson-Isner termina dopo quasi 7 ore : Djokovic e Nadal ne pagano le conseguenze : Djokovic e Nadal finalmente in campo dopo l’interminabile sfida tra Isner e Anderson: i due campioni di tennis hanno però poco tempo per porre fine alla loro semifinale di Wimbledon Il match di questo pomeriggio tra Anderson e Isner, valido per la semifinale di Wimbledon è terminato dopo 6 ore e 41 minuti di gioco: ad avere la meglio è stato il sudafricano, che stacca quindi, per la prima volta in carriera, il pass per una finale di ...

Wimbledon 2018 - a che ora inizia Nadal-Djokovic? La maratona Isner-Anderson ha posticipato tutto. Si gioca in serata - rischio rinvio a domani : A seguire, o, meglio, in inglese, followed by: una dicitura che si legge sempre negli ordini di gioco dei tornei di tennis (molto più rari i non prima, in inglese not before): il protrarsi della prima semifinale di Wimbledon, tra il sudafricano Kevin Anderson e lo statunitense John Isner mette a repentaglio il via della sfida tra il serbo Novak Djokovic e l’iberico Rafael Nadal. La prima semifinale, infatti, iniziata poco dopo le 14 ora ...

LIVE Wimbledon - semifinali in DIRETTA : Djokovic-Nadal e Anderson-Isner - in palio la finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle semifinali maschili del torneo di Wimbledon 2018. In questo venerdì 13 del mese di luglio 2018 si decideranno i due giocatori che, domenica alle ore 15 italiane, tenteranno di succedere a Roger Federer nell’albo d’oro dei Championships. Il programma di oggi parte alle ore 14, con una sfida ad altezza oltre i due metri tra Kevin Anderson e John Isner: il sudafricano è alla ricerca della ...

Wimbledon – Djokovic esalta Kevin Anderson : “top player su tutte le superifici. Federer ha giocato al meglio ma…” : Novak Djokovic ha esaltato il talento di Kevin Anderson, fresco vincitore dei quarti di finale di Wimbledon contro Roger Federer: secondo Nole il sudafricano è un top player Uno dei risultati più inaspettati di Wimbledon è stato, senza ombra di dubbio, quello legato all’eliminazione di Roger Federer. Il campione svizzero è stato battuto nei quarti di finale da Kevin Anderson, dopo una maratona durata oltre 4 ore di gioco. La rimonta ...

Tennis - Wimbledon - semifinali : Nadal-Djokovic e Anderson-Isner : Come spesso accade, Wimbledon propone come piatto forte del secondo venerdì, una semifinale nobile e una semifinale tra outsider. Quella nobile , programmata per seconda, la giocheranno Rafael Nadal e ...

LIVE Wimbledon - Nadal-Djokovic in DIRETTA : semifinale da brividi - chi vince sarà campione? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di Novak Djokovic-Rafael Nadal: oggi, venerdì 13 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per le semifinali del torneo di singolare maschile. Sul Campo Centrale, a partire dalle ore 14.00, il secondo match in programma, dopo l’altra semifinale, Anderson-Isner, sarà la sfida tra il serbo Novak Djokovic e l’iberico Rafael Nadal. sarà questa la terza sfida tra i due ...

Wimbledon 2018 : semifinali maschili - Djokovic-Nadal al capitolo numero 52 - Anderson-Isner per la sfida dei lunghi : Da una parte ci sono 31 Slam, più di 1700 vittorie in carriera, 147 titoli di singolare e cinque vittorie a Wimbledon. Dall’altra, ci sono due giocatori alla ricerca della prima finale ai Championships, nonché di legittimazione delle loro carriere, ognuno per motivazioni diverse. Le semifinali maschili di Wimbledon potrebbero racchiudersi tutte qui, ma non sono solo numeri, non sono un puro confronto di palmares. Primi a scendere in campo, ...

Wimbledon 2018 in tv - Djokovic-Nadal in diretta : dove vedere le semifinali maschili : Ma tutti aspettano l'altra semifinale dove tornano a sfidarsi due ex numeri 1 al mondo Novak Djokovic e Rafa Nadal , il maiorchino lo tornerà ad essere da lunedì verosimilmente, . Sono ben 51 i ...