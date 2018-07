Wimbledon | Djokovic batte Nadal al 5° set e riconquista la finale di uno Slam

Wimbledon – Djokovic stremato e felice : “Anderson? Spero che domani almeno riusciremo a giocare” : Novak Djokovic torna in finale con il sorriso: il campione serbo batte Nadal al quinto set e raggiunge un risultato che gli mancava da troppo tempo Dopo oltre 5 ore di match, divise in 2 giorni, Novak Djokovic è riuscito a battere Rafa Nadal, conquistando l’accesso alla finale di Wimbledon. Un traguardo importantissimo per il tennista serbo che sembra definitivamente essersi ripreso dalle noie fisiche ne hanno flagellato ...

Wimbledon : battuto Nadal in 5h20 - Djokovic in finale : Novak Djokovic è il secondo finalista di Wimbledon: il serbo ha battuto nella seconda semifinale lo spagnolo Rafael Nadal, n.1 del mondo, in 5 set con il punteggio di 6-4 3-6 7-6, 11-9, 3-6 10-8 in 5 ore e 21 minuti di gioco Il match era stato sospeso ieri sera alla fine del terzo set. Djokovic, alla ricerca del suo quarto titolo ...

Wimbledon 2018 : Novak Djokovic è tornato - sconfitto Rafael Nadal al quinto set! Che Finale con Kevin Anderson : Novak Djokovic è tornato nell’Olimpico dei grandi: il serbo ha conquistato l’accesso alla Finale di Wimbledon 2018 e domani affronterà il sudafricano Kevin Anderson per conquistare il quarto sigillo sull’erba londinese. Il serbo ha sovvertito i pronostici della vigilia e ha sconfitto Rafael Nadal per 3-2 (6-4, 3-6 7-6(9), 3-6, 10-8) al termine di una partita drammatica spalmata su due giorni: iniziata ieri in serata dopo ...

Wimbledon – Il ritorno del Djoker! Djokovic piega Nadal dopo 5 ore e 2 giorni : in finale per tornare grande : Novak Djokovic batte Rafa Nadal e accede alla finale di Wimbledon: il tennista serbo si impone al quinto set, dopo oltre 4 ore giocate in due giorni dopo la maratona di ieri fra Anderson e Isner, durata quasi 7 ore, quest’oggi Wimbledon regala un’altra grande partita dalla durata di 5 ore. Senza nulla togliere ai due big man di ieri, la sfida fra Djokovic e Nadal di quest’oggi è di tutt’altra caratura. Un match giocato in due giorni, ...

LIVE Wimbledon 2018 - Nadal-Djokovic in DIRETTA : riparte la semifinale. Serbo avanti 2 set a 1 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della prosecuzione di Novak Djokovic-Rafael Nadal: oggi, sabato 14 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per la conclusione della seconda delle semifinali del torneo di singolare maschile. Sul Campo Centrale, a partire dalle ore 14.00, ci sarà la fine della sfida tra il Serbo Novak Djokovic e l’iberico Rafael Nadal. Ieri il Serbo ha vinto per 6-4 il primo set, mentre ...

