Wimbledon | battuto Nadal in 5h20 | Djokovic in finale

Novak Djokovic ha battuto Rafael Nadal e si è qualificato per la finale di Wimbledon : Il tennista serbo Novak Djokovic ha battuto lo spagnolo Rafael Nadal in cinque set e si è qualificato per la finale maschile del torneo di Wimbledon. La partita, che era stata sospesa ieri al termine del terzo set a causa di The post Novak Djokovic ha battuto Rafael Nadal e si è qualificato per la finale di Wimbledon appeared first on Il Post.

Wimbledon - Anderson è il primo finalista : battuto Isner dopo 6 ore e 36 minuti : Non è stato il match più lungo della storia di Wimbledon e del tennis, ma comunque ha tenuto gli spettatori - sul campo e davanti alla tv - incollati alla partita per ben 6 ore e 35 minuti. Una maxi ...

Wimbledon - Anderson è il primo finalista : battuto Isner dopo 6 ore e 35 minuti : Non è stato il match più lungo della storia di Wimbledon e del tennis, ma comunque ha tenuto gli spettatori - sul campo e davanti alla tv - incollati alla partita per ben 6 ore e 35 minuti. Una maxi ...

Tennis - Wimbledon : Djokovic vola in semifinale - battuto Nishikori : L'ex numero uno del mondo, testa di serie n.12, in carriera ha vinto per 3 volte Wimbledon nel 2011, nel 2014 e nel 2015 approdando ben 8 volte in semifinale. Prossimo avversario di Djokovic il ...

Wimbledon - Fognini battuto in 4 set da Vesely : Sconfitta inaspettata nel tabellone femminile con l' uscita di Simona Halep,numero uno al mondo, eliminata da Su Hsieh, cinese di Taipei, giocatrice molto a suo agio sull' erba. Risultato, che ...

Wimbledon 2018 : Federer Express agli ottavi - battuto il record di Connors : E ancora Insider , il riassunto della giornata in circa 15 minuti affidato a Stefano Meloccaro, in onda su Sky Sport Uno a mezzanotte e mezza e nel corso delle edizioni mattutine di Sky Sport 24. Il ...

Tennis - Wimbledon : super Fabbiano - battuto Wawrinka. A Fognini il derby. Eliminati Berrettini e Seppi : Semaforo rosso anche per Andreas Seppi: l'altoatesino è stato battuto come l'anno scorso dal sudafricano Kevin Anderson, n.8 del mondo e del seeding, col punteggio di 6-3, 6-7, 5-7,, 6-3, 6-4 dopo 2 ...

Tennis - Wimbledon : super Fabbiano - battuto Wawrinka. Eliminati Berrettini e Seppi : Semaforo rosso anche per Andreas Seppi: l'altoatesino è stato battuto come l'anno scorso dal sudafricano Kevin Anderson, n.8 del mondo e del seeding, col punteggio di 6-3, 6-7, 5-7,, 6-3, 6-4 dopo 2 ...

Wimbledon - impresa Fabbiano - battuto Wawrinka in tre set. Fuori Seppi : Grande prestazione sull'erba di Wimbledon per Thomas Fabbiano. L'azzurro, numero 133 del ranking mondiale, si è imposto sullo svizzero, ex top ten, Stan Wawrinka in tre set con il punteggio di 7-6, 9-...

Tennis - Wimbledon : impresa Fabbiano - Wawrinka battuto in tre set : Due ore e 28 minuti ieri, ma solo 12 minuti oggi sono bastati a Thomas Fabbiano per portarsi a casa il prestigioso scalpo di Stanislas Wawrinka e volare per la prima volta in carriera, la seconda ...