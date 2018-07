Wimbledon alla Kerber | Serena Williams ko

Wimbledon : titolo donne alla Kerber : ANSA, - ROMA, 14 LUG - La tedesca Angelique Kerber ha vinto il primo Wimbledon della sua carriera. In finale ha battuto Serena Williams con un doppio 6-3 in un'ora e sette minuti. Serena, che andava ...

DIRETTA / Wimbledon 2018 Anderson-Isner (0-0) streaming video e tv : via alla prima semifinale! : DIRETTA Wimbledon 2018 info streaming video e tv: Djokovic Nadal e Anderson Isner sono le due semifinali del torneo maschile, grande spettacolo atteso venerdì 13 luglio(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 13:56:00 GMT)

Wimbledon 2018 : Serena Williams a un passo dalla leggenda! Battere Kerber per il record di Slam - Smith Court nel mirino : Serena Williams è a una sola vittoria dal mito. Il fenomeno statunitense, icona indiscussa del tennis moderno, si è qualificata alla Finale di Wimbledon 2018 e sabato 14 luglio giocherà contro Angelique Kerber in una partita che potrebbe fare la storia di questo sport. L’ex numero 1 al mondo, infatti, insegue il 24esimo Slam della carriera: sconfiggendo la tedesca, che non scenderà in campo come vittima sacrificale nella rivincita ...

Diretta Wimbledon 2018/ Ostapenko Kerber (0-0) streaming video e tv : via alla prima semifinale! : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: Serena Williams Goerges e Ostapenko Kerber sono le due semifinali del torneo femminile, grande spettacolo atteso giovedì 12 luglio(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 13:52:00 GMT)

Wimbledon 2018 : le semifinali femminili. Goerges tra Serena Williams e la 30a finale Slam - Kerber alla prova Ostapenko. C’è Musetti nei quarti junior maschili : Non contando il Middle Sunday, quella di oggi è la giornata numero 10 del torneo di Wimbledon. Il secondo giovedì del terzo Slam dell’anno è tradizionalmente dedicato alle semifinali femminili, che vedranno di fronte nella parte alta Jelena Ostapenko e Angelique Kerber, nella parte bassa Julia Goerges e Serena Williams. Il programma del Centre Court si aprirà alle 14 italiane con Ostapenko-Kerber. La lettone, dopo la doccia freddissima del ...

Il bacio di Alison Van Uytvanck alla fidanzata a Wimbledon contro la paura : Il bacio di Alison Van Uytvanck alla fidanzata durante il torneo di Wimbledon fa scalpore e diventa il simbolo dell’amore contro la paura. La campionessa infatti, dopo aver ottenuto l’ennesimo risultato positivo sul campo da tennis, ha deciso di festeggiare la vittoria con un bacio alla fidanzata Greet Minnen. Le due sportive hanno deciso di vivere il loro amore alla luce del sole, pronte a combattere la paura e i pregiudizi. La ...

Wimbledon 2018 - la favola di Thomas Fabbiano. Quando lavoro e sacrifici - alla lunga - pagano sempre : Chi l’avrebbe mai detto che Thomas Fabbiano, 28enne di Grottaglie ed una vita trascorsa sui campi in terra, riuscisse a raggiungere il terzo turno di Wimbledon, sconfiggendo un certo Stan Wawrinka? Pochi sarebbero stati a prevedere un risultato del genere, alla vigilia dei Championships, ma Thomas, quindici dopo quindici, ha costruito il suo grande capolavoro. Non ha i colpi ad effetto di Fabio Fognini o la potenza nel dritto di Matteo ...

Wimbledon : Nadal alla prova Kukushkin - Djokovic per la n. 60 : Wimbledon Il tabellone femminile La numero 1 del mondo Simona Halep, reduce dal trionfo al Roland Garros, sfida la cinese Saisai Zheng, n. 126 del mondo. In campo anche Garbine Muguruza, che affronta ...

Tennis - Wimbledon : Nadal alla prova Kukushkin - Djokovic per la n. 60 : Wimbledon Il tabellone femminile La numero 1 del mondo Simona Halep, reduce dal trionfo al Roland Garros, sfida la cinese Saisai Zheng, n. 126 del mondo. Gasport

Wimbledon 2018 : Andreas Seppi e Kevin Anderson interrotti dalla pioggia. In vantaggio il sudafricano : Nel terzo set la partita si sviluppa sul filo dell'equilibrio e l'azzurro ha la sua possibilità nel quarto game contro il potente servizio del numero 8 del mondo. Ancora una volta, però, Anderson ...

Wimbledon 2018 : Andreas Seppi e Kevin Anderson interrotti dalla pioggia. In vantaggio il sudafricano : Come le previsioni meteorologiche avevano annunciato, la pioggia è arrivata sui campi di Church Road ed il programma della terza giornata di incontri a Wimbledon ha subito delle modifiche. Cambiamenti che hanno riguardato il nostro Andreas Seppi (numero 50 ATP) ed il sudafricano Kevin Anderson (numero 8 ATP). Il match, sul campo numero 2, è stato interrotto sullo score di 6-3 6-7 6-3 1-1 in favore di Anderson. Nel primo set la grande potenza al ...

Wimbledon - il torneo dei record. Federer alla ricerca della nona affermazione. Tra gli italiani la speranza Cecchinato : Nulla di male tuttavia la nuova marca di abbigliamento giapponese verserà all'attuale numero due del mondo 30 milioni di euro all'anno per 10 anni. Tornando al campo Wimbledon si conferma il torneo ...

Re Federer apre Wimbledon. Serena - via alla sfida : In campo oggi la numero 2 al mondo, la danese Caroline Wozniacki, in stato di grazia. Per Caro la rivale al debutto è la 32enne americana Varvara Lepchenko, numero 97 Wta. Da seguire oggi anche ...

Wimbledon 2018 - analisi del tabellone maschile. C’è Marin Cilic dalla parte di Roger Federer. Che folla nella parte bassa! : L’edizione 2018 di Wimbledon è alle porte. Il sorteggio del tabellone è stato un altro passo di avvicinamento importante, prima di lasciare la parola al campo, da lunedì. Sui prati verdi dell’All England Club il favorito è uno e uno solo, Roger Federer, campione in carica e a caccia del nono titolo ai Championships. Lo svizzero si presenta a Londra da numero due del mondo, conseguenza del passo falso in finale ad Halle, ma per il ...