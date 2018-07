Wimbledon 2018 : la solidità vincente di Angelique Kerber - la giornata no che non cancella il gran torneo di Serena Williams : ... Angelique Kerber ha dimostrato una volta di più di non aver vinto due Slam per caso, come pure di non esser diventata numero uno del mondo, a fine 2016, per grazia ricevuta. Tutti i riflettori erano ...

Wimbledon 2018 : la solidità vincente di Angelique Kerber - la giornata no che non cancella il gran torneo di Serena Williams : Il torneo femminile di Wimbledon ha regalato una nuova campionessa, la seconda tedesca a vincere sui prati più famosi del mondo dopo Steffi Graf: Angelique Kerber ha dimostrato una volta di più di non aver vinto due Slam per caso, come pure di non esser diventata numero uno del mondo, a fine 2016, per grazia ricevuta. Tutti i riflettori erano puntati su Serena Williams, sul ritorno dalla maternità. Aveva, Serena, vinto tre turni al Roland Garros ...

Wimbledon 2018 : la resurrezione di Novak Djokovic. Dopo mesi di sofferenze il serbo si ritrova in Finale e domani… : “Queste sono le partite per cui cominci a giocare e per cui vivi“. Con queste parole, rotte anche da un po’ d’emozione, che Novak Djokovic accoglie la vittoria nella sfida in “due atti” contro il numero uno del mondo Rafael Nadal, in un match durato complessivamente 5 ore e 14 minuti di partita, centrando la Finale di Wimbledon. C’era da aspettarselo, tra Nole e Rafa è sempre così ed il 52° episodio ...

Djokovic-Anderson Finale Wimbledon 2018 : programma - orari e tv. Come seguire l’atto conclusivo a Londra : Domani alle ore 15.00, il Centrale di Wimbledon sarà teatro della Finale del singolare maschile tra il serbo Novak Djokovic e il sudafricano Kevin Anderson. Un match a sorpresa tra due tennisti che nei turni precedenti si sono resi protagonisti di autentiche maratone per il raggiungimento del traguardo Finale. Nole in semiFinale, in un match durato “due atti”, ha superato il n.1 del mondo Rafael Nadal in cinque set, piegando la ...

Wimbledon 2018 : la regina è Angelique Kerber! Si infrange il sogno di mamma Serena Williams : Eravamo già pronti a raccontare la favola di Serena Williams. Era tutto apparecchiato perché l’americana, a 37 anni, cementificasse la sua leggenda e il suo status di migliore giocatrice di tutti i tempi vincendo Wimbledon ed eguagliando il record di 24 titoli Slam, gli stessi di Margareth Smith Court. Un’impresa, resa ancor più preziosa dal fatto che la Williams solo 10 mesi fa rischiava la vita dando alla luce la piccola Alexis ...

Wimbledon 2018 : Serena Williams - niente record. A Londra trionfa la Kerber : La statunitense, scesa al numero 181 del ranking a causa del lungo stop per maternità ma accreditata dagli organizzatori della 25esima testa di serie , tornerà nelle Top 40 del mondo, , aveva battuto ...

Wimbledon 2018 - Angelique Kerber : “Ho espresso il miglior miglior tennis”; Serena Williams : “Ci riproverò!” : Angelique Kerber ce l’ha fatta. La tedesca fa suo il titolo 2018 di Wimbledon sconfiggendo la “Regina” Serena Williams, sette volte vincitrice del torneo, in un incontro in cui la teutonica ha espresso un tennis di altissimo profilo contro cui anche l’americana ha potuto fare poco. Si tratta del terzo Major in bacheca per la Kerber ed è la rivincita dell’atto conclusivo 2016 quando Serena si impose. Una sfida ...

Wimbledon 2018 - Djokovic batte Nadal al 5° set e riconquista la finale di uno Slam : Una sfida durata complessivamente 5 ore e 16 minuti, interrotta sabato sera al termine del terzo set e terminata poi 10-8 al quinto. Con questo verdetto Novak Djokovic ha battuto il numero uno al mondo Rafael Nadal: sarà lui a sfidare Kevin Anderson nell’ultimo atto sull’erba di Wimbledon. Per il tennista serbo è il ritorno in una finale di uno Slam due anni dopo quella giocata e persa agli Us Open 2016. Nel mezzo gli infortuni e il ...

Djokovic-Anderson Finale Wimbledon 2018 : orario d’inizio e programmazione tv. Come vederla in streaming : Novak Djokovic-Kevin Anderson sarà la Finale maschile di Wimbledon 2018 in programma domenica 15 luglio alle ore 15.00 (italiane). Si tratta di un atto conclusivo inedito e inatteso rispetto alle previsioni: il serbo è tornato alla grande e ha sconfitto Rafael Nadal in semiFinale, il sudafricano si è invece letteralmente superato eliminando Roger Federer ai quarti di Finale e poi avendo la meglio su John Isner dopo sei ore di gioco. Lo slavo ...

Wimbledon 2018 : Novak Djokovic è tornato - sconfitto Rafael Nadal al quinto set! Che Finale con Kevin Anderson : Novak Djokovic è tornato nell’Olimpico dei grandi: il serbo ha conquistato l’accesso alla Finale di Wimbledon 2018 e domani affronterà il sudafricano Kevin Anderson per conquistare il quarto sigillo sull’erba londinese. Il serbo ha sovvertito i pronostici della vigilia e ha sconfitto Rafael Nadal per 3-2 (6-4, 3-6 7-6(9), 3-6, 10-8) al termine di una partita drammatica spalmata su due giorni: iniziata ieri in serata dopo ...

LIVE Wimbledon 2018 - Nadal-Djokovic in DIRETTA : riparte la semifinale. Serbo avanti 2 set a 1 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della prosecuzione di Novak Djokovic-Rafael Nadal: oggi, sabato 14 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per la conclusione della seconda delle semifinali del torneo di singolare maschile. Sul Campo Centrale, a partire dalle ore 14.00, ci sarà la fine della sfida tra il Serbo Novak Djokovic e l’iberico Rafael Nadal. Ieri il Serbo ha vinto per 6-4 il primo set, mentre ...