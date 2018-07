Wimbledon 2018 | la regina è Angelique Kerber! Si infrange il sogno di mamma Serena

Wimbledon 2018 : Serena Williams - niente record. A Londra trionfa la Kerber : La statunitense, scesa al numero 181 del ranking a causa del lungo stop per maternità ma accreditata dagli organizzatori della 25esima testa di serie , tornerà nelle Top 40 del mondo, , aveva battuto ...

Wimbledon 2018 - Angelique Kerber : “Ho espresso il miglior miglior tennis”; Serena Williams : “Ci riproverò!” : Angelique Kerber ce l’ha fatta. La tedesca fa suo il titolo 2018 di Wimbledon sconfiggendo la “Regina” Serena Williams, sette volte vincitrice del torneo, in un incontro in cui la teutonica ha espresso un tennis di altissimo profilo contro cui anche l’americana ha potuto fare poco. Si tratta del terzo Major in bacheca per la Kerber ed è la rivincita dell’atto conclusivo 2016 quando Serena si impose. Una sfida ...

DIRETTA Wimbledon 2018 / Finale Kerber Serena Williams (6-3 - 6-3) streaming video tv : vince la tedesca! : DIRETTA WIMBLEDON 2018 info streaming video e tv: Kerber Serena Williams è la Finale del torneo femminile, orario della grande partita di oggi, sabato 14 luglio(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 18:20:00 GMT)

Wimbledon 2018 - Djokovic batte Nadal al 5° set e riconquista la finale di uno Slam : Una sfida durata complessivamente 5 ore e 16 minuti, interrotta sabato sera al termine del terzo set e terminata poi 10-8 al quinto. Con questo verdetto Novak Djokovic ha battuto il numero uno al mondo Rafael Nadal: sarà lui a sfidare Kevin Anderson nell’ultimo atto sull’erba di Wimbledon. Per il tennista serbo è il ritorno in una finale di uno Slam due anni dopo quella giocata e persa agli Us Open 2016. Nel mezzo gli infortuni e il ...

Djokovic-Anderson Finale Wimbledon 2018 : orario d’inizio e programmazione tv. Come vederla in streaming : Novak Djokovic-Kevin Anderson sarà la Finale maschile di Wimbledon 2018 in programma domenica 15 luglio alle ore 15.00 (italiane). Si tratta di un atto conclusivo inedito e inatteso rispetto alle previsioni: il serbo è tornato alla grande e ha sconfitto Rafael Nadal in semiFinale, il sudafricano si è invece letteralmente superato eliminando Roger Federer ai quarti di Finale e poi avendo la meglio su John Isner dopo sei ore di gioco. Lo slavo ...

Wimbledon 2018 : Novak Djokovic è tornato - sconfitto Rafael Nadal al quinto set! Che Finale con Kevin Anderson : Novak Djokovic è tornato nell’Olimpico dei grandi: il serbo ha conquistato l’accesso alla Finale di Wimbledon 2018 e domani affronterà il sudafricano Kevin Anderson per conquistare il quarto sigillo sull’erba londinese. Il serbo ha sovvertito i pronostici della vigilia e ha sconfitto Rafael Nadal per 3-2 (6-4, 3-6 7-6(9), 3-6, 10-8) al termine di una partita drammatica spalmata su due giorni: iniziata ieri in serata dopo ...

Diretta Wimbledon 2018 / Finale Kerber Williams streaming video tv : il precedente più famoso : Diretta Wimbledon 2018 info streaming video e tv: Kerber Serena Williams è la Finale del torneo femminile, orario della grande partita di oggi, sabato 14 luglio(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 14:13:00 GMT)

LIVE Wimbledon 2018 - Nadal-Djokovic in DIRETTA : riparte la semifinale. Serbo avanti 2 set a 1 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della prosecuzione di Novak Djokovic-Rafael Nadal: oggi, sabato 14 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per la conclusione della seconda delle semifinali del torneo di singolare maschile. Sul Campo Centrale, a partire dalle ore 14.00, ci sarà la fine della sfida tra il Serbo Novak Djokovic e l’iberico Rafael Nadal. Ieri il Serbo ha vinto per 6-4 il primo set, mentre ...

Wimbledon 2018 : la semifinale Djokovic-Nadal in diretta LIVE : Novak Djokovic e Rafa Nadal riprendono alle 14 sul Centrale, indoor, il tetto sarà chiuso, la semifinale interrotta venerdì sera alle 23 ora inglese dopo la maratona che ha portato in finale Kevin ...

LIVE Wimbledon 2018 - Finale Serena Williams-Kerber in DIRETTA : americana favorita in una partita incerta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale femminile del torneo di Wimbledon 2018. Si incontreranno quest’oggi Serena Williams, alla sua trentesima Finale Slam e decima ai Championships (eguagliata, in quest’ultimo senso, Chris Evert), e Angelique Kerber, che di finali Slam ne ha invece giocate tre, tutte nel 2016, vincendone due. Si tratta dell’appuntamento con la storia per Serena, che intende raggiungere Margaret ...

LIVE Wimbledon 2018 - Nadal-Djokovic in DIRETTA : si riparte! In palio la finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della prosecuzione di Novak Djokovic-Rafael Nadal: oggi, sabato 14 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per la conclusione della seconda delle semifinali del torneo di singolare maschile. Sul Campo Centrale, a partire dalle ore 14.00, ci sarà la fine della sfida tra il serbo Novak Djokovic e l’iberico Rafael Nadal.-- Ieri il serbo ...

Domenica 15 luglio - una domenica di sport totale! Orari e programma : Tour de France - Finale Wimbledon - MotoGP - Finale Mondiali 2018 : Potrete seguire tutti gli eventi in DIRETTA LIVE scritta su OAsport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Foto: Vlad1988 Shutterstock.com

Domenica 15 luglio - una domenica di sport totale! Orari e programma : Tour de France - Finale Wimbledon - MotoGP - Finale Mondiali 2018… : domenica 15 luglio sarà una giornata indimenticabile per tutti gli appassionati di sport che potranno gustarsi una giornata ricchissima di eventi: il meglio sembra essersi concentrato in questo pomeriggio d’estate in cui non ci sarà davvero un attimo di respiro e in cui ci sarà l’imbarazzo della scelta. Ce ne sarà davvero per tutti i gusti con anche il rischio della contemporaneità e della sovrapposizione, bisognerà districarsi tra i ...

Wimbledon 2018 - programma rivoluzionato! Prima Nadal-Djokovic - poi la Finale femminile. Il nuovo palinsesto e gli orari : Oggi sabato 14 luglio ci attende una giornata ricchissima e rovente a Wimbledon 2018 dove gli organizzatori sono stati costretti a rivoluzionare il programma a causa dell’infinita semiFinale tra Kevin Anderson e John Isner, conclusasi soltanto sul 26-24 del quinto set in favore del sudafricano. Il prolungarsi della partita ha obbligato Novak Djokovic e Rafael Nadal a interrompere il proprio match alle ore 23.00 locali, quando il serbo si ...