Wimbledon 2018 | due partite | tanti record | 10 ore e mille emozioni con Anderson-Isner e

DIRETTA/ Wimbledon 2018 Djokovic Nadal (6-4 3-6 7-6) streaming video tv : gara sospesa - si riprende alle 14! : DIRETTA Wimbledon 2018 info streaming video e tv: Djokovic Nadal semifinale del torneo maschile. Grande spettacolo oggi sul Centrale dopo la sfida infinita tra Anderson e Isner

Wimbledon 2018 : finale femminile - Angelique Kerber-Serena Williams. Programma - orario e tv : Domani, sabato 14 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per la finalissima del torneo di singolare femminile. Sul Campo Centrale, non prima delle ore 15.00 (dopo la prosecuzione della semifinale maschile) scenderanno in campo la tedesca Angelique Kerber e la statunitense Serena Williams. La sfida sarà visibile in diretta tv su Sky Sport HD, in streaming con SkyGo, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale ...

Wimbledon 2018 - a che ora ricomincia Nadal-Djokovic? Programma - orario e tv : Domani, sabato 14 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per la seconda semifinale del torneo di singolare maschile. Sul Campo Centrale alle ore 14.00 proseguiranno la loro grande sfida tra il serbo Novak Djokovic e l’iberico Rafael Nadal. Djokovic è avanti due set ad uno. La sfida sarà visibile in diretta tv su Sky Sport HD, in streaming con SkyGo, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dell’incontro. Di ...

Wimbledon 2018 : Djokovic-Nadal sospesa dopo tre ore con il serbo avanti per due set ad uno! : dopo Anderson-Isner, Wimbledon ha visto oggi un altro match lungo ed equilibrato, sospeso poco dopo la mezzanotte italiana: la seconda semifinale maschile, tra il serbo Novak Djokovic e l’iberico Rafael Nadal è stata rinviata al termine del terzo set, con il serbo avanti 6-4 3-6 7-6 (9) dopo due ore e 54 minuti di battaglia. Domani la prosecuzione a partire dalle 14.00 ora italiana. Nel primo set Djokovic è solido al servizio, mentre Nadal ...

DIRETTA/ Wimbledon 2018 Djokovic Nadal (6-4 3-6) streaming video tv : siamo nel terzo set! : DIRETTA Wimbledon 2018 info streaming video e tv: Djokovic Nadal semifinale del torneo maschile. Grande spettacolo oggi sul Centrale dopo la sfida infinita tra Anderson e Isner

Diretta/ Wimbledon 2018 Djokovic Nadal (6-4) streaming video tv : si gioca con tetto chiuso e riflettori accesi : Diretta Wimbledon 2018 info streaming video e tv: Djokovic Nadal semifinale del torneo maschile. Grande spettacolo oggi sul Centrale dopo la sfida infinita tra Anderson e Isner

Wimbledon 2018 : Anderson-Isner - una semifinale da record che ha regalato al sudafricano la seconda finale Slam : Si è chiusa da poco la prima semifinale del torneo di Wimbledon tra Kevin Anderson e John Isner. Che potesse durare tanto era prevedibile, viste le abitudini al servizio di entrambi i giocatori: che potesse durare così tanto, però, nessuno se lo aspettava. Per qualche decina di minuti, sono comparsi gli spettri del leggendario Isner-Mahut, 11 ore e 5 minuti in tre giorni, il record forse impossibile da battere nella storia del tennis. Durante ...

Wimbledon 2018 : Kevin Anderson batte John Isner dopo sei ore e mezza e va in finale! Finisce 26-24 al quinto set : Una semifinale epica, la più lunga della storia di Wimbledon: il sudafricano Kevin Anderson batte lo statunitense John Isner dopo sei ore e trentacinque minuti di aspra battaglia sportiva con il punteggio di 7-6(6) 6-7(5) 6-7(9) 6-4 26-24 ed approda in finale. Incontrerà il vincente della sfida tra l’iberico Rafael Nadal ed il serbo Novak Djokovic. Nel primo set gli unici problemi al servizio per il sudafricano si palesano nel terzo game, ...

Wimbledon 2018 - a che ora inizia Nadal-Djokovic? La maratona Isner-Anderson ha posticipato tutto. Si gioca in serata - rischio rinvio a domani : A seguire, o, meglio, in inglese, followed by: una dicitura che si legge sempre negli ordini di gioco dei tornei di tennis (molto più rari i non prima, in inglese not before): il protrarsi della prima semifinale di Wimbledon, tra il sudafricano Kevin Anderson e lo statunitense John Isner mette a repentaglio il via della sfida tra il serbo Novak Djokovic e l’iberico Rafael Nadal. La prima semifinale, infatti, iniziata poco dopo le 14 ora ...

Diretta streaming Nadal-Djokovic - orario 13 luglio - : Wimbledon 2018 in TV - PC - iPhone e Android : ... bisognerà che vi sintonizziate su Sky Sport , sempre che siate abbonati alla TV satellitare, , oppure, se clienti Mediaset Premium , su Sky Sport Uno , che potrete raggiungere sul digitale terrestre ...