WhatsApp | in sviluppo la funzione che farà segnare come già letti i

(Di sabato 14 luglio 2018)è sicuramente la piattaforma di messaggistica più amata dalla popolazione mondiale. L'app può contare infatti su un numero abbastanza grande di utenti fedeli che ogni giorno si collegano e scambiano messaggi tra di loro. Grazie a tutte le funzioni che i fondatori dell'applicazione hanno di volta in volta rilasciato, la piattaforma è sempre al passo con i tempi e soggetta continuamente ad aggiornamenti in grado di apportare diverse migliorie sia estetiche che tecniche. La concorrenza in campo tecnologico è sicuramente molto elevata, motivo per cui soddisfare tutti gli utenti è di fondamentale importanza per i vertici della societa'. Le indiscrezioni su un nuovo aggiornamentopare essere al lavoro con lodi un nuovo aggiornamento che riguardera' le notifiche. Quando gli utenti ricevono i messaggi sulla piattaforma, compare un pop-up in grado di far ...