Temperature in aumento dai 31 ai 36 gradi. Week-end da 'bollino arancione' in 8: Palermo, Caglieri, Roma, Latina, Frosinone, Campobasso, Firenze e Perugia. Lo segnala il bollettino del ministero della Salute. Il livello 2 arancione, spiega il ministero, indica condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nelle fasce a rischio. Previsti da lunedì,su gran parte del Nord e poi anche al Sud, temporali che attenuerebbero l'ondata di caldo.(Di sabato 14 luglio 2018)