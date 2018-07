Vulcano de Fuego | orrore in Guatemala | trovati altri 68 cadaveri | oltre 1 000 morti

Guatemala - Vulcano Fuego : docente dell’Università di Firenze nel team di esperti europei : Un docente del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze, Maurizio Ripepe, è fra i quattro esperti inviati dal Sistema di Protezione Civile dell’Unione Europea (ECHO) in missione in Guatemala, dopo le eruzioni del vulcano Fuego. Ripepe, docente di Fisica Terrestre, partecipa come esperto di monitoraggio infrasonico al team inviato a supporto delle autorità nazionali e su richiesta di assistenza del Governo del Guatemala, ...

Eruzione Vulcano Fuego in Guatemala : il Ministro del Turismo rassicura i viaggiatori in partenza per la destinazione : A seguito dell’Eruzione del vulcano Fuego in Guatemala, il Ministro del Turismo del Paese del Centroamerica rassicura il mercato e invita a continuare a viaggiare in Guatemala. Jorge Mario Chajón, Ministro del Turismo, ha dichiarato: “Il più grande sostegno che si può offrire al Guatemala in questo momento è quello di visitare e apprezzare le nostre attrazioni turistiche e il nostro ricettivo; ogni visita diventa una spinta per ...

Eruzione del Vulcano Fuego in Guatemala : dall’Italia 200mila euro per l’emergenza : Per fronteggiare la crisi umanitaria provocata dalle eruzioni del vulcano Fuego in Guatemala, la Cooperazione Italiana – rende noto la Farnesina – ha disposto un finanziamento multilaterale di emergenza di 200 mila euro. Tale contributo risponde all’appello lanciato dalla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (FICROSS), impegnata in prima linea per garantire assistenza di base alla popolazione ...

Papa Francesco invia 100mila euro alle vittime del Vulcano del Fuego - in Guatemala : Papa Francesco invia 100mila euro alle vittime del Vulcano del Fuego, in Guatemala Il pontefice ha inviato gli aiuti alle vittime colpite dall’eruzione del Vulcano del Fuego.Continua a leggere Il pontefice ha inviato gli aiuti alle vittime colpite dall’eruzione del Vulcano del Fuego.Continua a leggere L'articolo Papa Francesco invia 100mila euro alle vittime del Vulcano del Fuego, in Guatemala proviene da NewsGo.

Eruzione del Vulcano Fuego in Guatemala : Papa Francesco invia 100mila dollari di aiuti : Papa Francesco ha disposto l’invio di 100 mila dollari in soccorso alle popolazioni colpite dall’Eruzione del vulcano Fuego in Guatemala. La somma sarà ripartita tra le diocesi maggiormente colpite dalla catastrofe e sarà impiegata in opere di assistenza alle persone e ai territori devastati dall’Eruzione. Il contributo economico è parte di una serie di aiuti che si stanno attivando in tutta la Chiesa cattolica. L'articolo ...

Guatemala - Eruzione Vulcano del Fuego : sospese le ricerche dei 197 dispersi - “impossibile trovare i resti”. Oltre 300 morti complessivi : Le autorità del Guatemala hanno chiuso le ricerche dei dispersi dopo la catastrofica Eruzione del Vulcano Fuego iniziata il 3 giugno scorso. Mancano all’appello ancora 197 persone, ma non c’e’ alcuna speranza di ritrovarle in vita nè di individuarne i resti. Altre 110 persone sono morte per l’Eruzione, che ha reso una vasta area inabitabile. E’ proprio a causa della impraticabilità dei luoghi e dell’alto ...

Dal Kilauea al Fuego : 3 cose essenziali da sapere sui pericoli di un Vulcano : Recenti foto e video della devastante eruzione del vulcano de Fuego in Guatemala mostrano molte persone che osservano e riprendono i flussi incandescenti, simili a nubi, di gas, cenere e materiale vulcanico, chiamati flussi piroclastici, che viaggiano verso di loro lungo le pendici del vulcano. Ecco, questo fa capire che alcune persone non sono pienamente consapevoli dei pericoli rappresentati dai vulcani vicino a cui abitano. Anche se ogni ...

Guatemala - eruzione del Vulcano Fuego : il bilancio delle vittime sale a 109 : Il bilancio ufficiale dell’eruzione del vulcano Fuego in Guatemala è salito a 109 morti: l’aggiornamento è stato fornito dall’Agenzia nazionale delle Scienze forensi, che prima aveva registrato 99 decessi ufficiali. I corpi recuperati sono stati trasportati in camere mortuarie di fortuna allestite nei pressi della zona più colpita dall’eruzione, a Sud della capitale Città di Guatemala. L'articolo Guatemala, eruzione del ...

Guatemala - bambina estratta viva dalle macerie/ Vulcano El Fuego - video : salvata dalle ceneri dopo l'eruzione : Ancora viva sotto a un cumulo di ceneri e macerie una neonata, salvata dalle squadre di soccorso dopo l'eruzione del Vulcano in Guatemala, ecco le immagini(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 18:32:00 GMT)

Guatemala - il racconto shock dei vigili del fuoco che si sono ritrovati in mezzo ai Lahar del Vulcano de Fuego : “Pensavamo che saremmo stati arsi vivi” [VIDEO] : Erano le 14:30 (ora locale) di domenica 3 giugno quando i soccorritori della 72ª compagnia dei vigili del fuoco Volontari di Santa María de Jesús, Sacatepéquez, hanno ricevuto l’allerta dalla Stazione Centrale per l’eruzione del vulcano de Fuego. Eugenio Chávez, José Fernando García e Juan Pérez si sono diretti al ponte Las Lajas per cercare di evacuare le persone minacciate dall’eruzione. Chávez era al volante dell’ambulanza che li stava ...

Guatemala : 99 morti accertati - tre grossi Lahar scendono lungo le pendici mentre continuano le esplosioni del Vulcano de Fuego : I soccorritori continuano la ricerca delle vittime dell’eruzione del vulcano de Fuego sotto tonnellate di cenere e fango che hanno sepolto intere comunità, mentre il gigante vulcanico non smette di far registrare esplosioni e colonne di cenere. La potente eruzione finora ha lasciato un totale di 99 morti e quasi 200 dispersi, informano le autorità. Continua il pericolo in Guatemala, dove l’Istituto di sismologia, vulcanologia, meteorologia e ...

