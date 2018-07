Vulcani | orrore in Guatemala | trovati altri 68 cadaveri

meteoweb.eu

(Di sabato 14 luglio 2018) Al termine di cinque giorni di scavi nella zona colpita dall’eruzione, il 3 giugno, del Volcan de Fuego, in, i volontari di ‘Antigua al Rescate’ hanno annunciato di aver rinvenuto i resti di 68, 65 dei quali riconosciuti già dai famigliari. Lo riferisce il portale di notizie guatemalteco ‘Soy 502′. Secondo le autorità locali, l’improvvisa attività del vulcano ha causato almeno 113 morti e 332 dispersi, ma per i responsabili di ‘Antigua al Rescaté sotto il fiume di lava che ha coperto, fra le altre località, San Miguel los Lotes, “si trovano almeno 1.000”. Una portavoce di questo gruppo, Sofia Letona, ha reso noto che i volontari hanno operato in una piccola parte della zona disastrata conosciuta come El Callejon e in alcune aree vicine. “Sarebbe necessario estendere le ricerche – ha concluso ...