Volley | Superlega | Marco Vitelli | linea verde per Vibo

Volley Superlega : Zingel - acquisto super per Castellana Grotte : Dai suoi occhi traspare quell'entusiasmo di chi sente di stare per cominciare un nuovo capitolo professionale dopo un anno a Trento dal quale forse si attendeva qualcosa di più: ' Lo sport è così ci ...

Volley : Superlega - Latina riporta in Italia l'opposto Filip Gavenda : Latina -La Top Volley ha scelto il nuovo opposto per la prossima stagione. Si tratta del 22enne slovacco Filip Gavenda , due metri di altezza che completerà il reparto della squadra di Tubertini ...

Volley : Superlega - Filip Gavenda è l'opposto di Latina : LE PAROLE DI Filip Gavenda - ' Sono molto felice di essere di nuovo in Italia, un campionato che mi piace moltissimo perché mi dà la possibilità di confrontarmi con i giocatori più forti del mondo ed ...

Volley : Superlega - Latina parla argentino : arriva Palacios : Da piccolo ha giocato anche a calcio nel ruolo di portiere prima di scegliere, tre anni dopo, la pallavolo come suo sport: in carriera ha giocato con le varie nazionali giovanili del suo paese, nel ...

Volley : ratificate le iscrizioni alla Superlega e all'A2 Maschile : ...A2 Maschile - Aurispa Alessano Olimpia Bergamo Sferc McDonald's Brescia Pool Libertas Cantù Materdomini Volley .it Castellana Grotte Messaggerie Artec Catania Tipiesse Cisano Bergamasco Cuneo Sport ...

Volley : Superlega - il brasiliano Eduardo Rodrigues giocherà a Castellana : Castellana GROTTE, BARI,- La BCC Castellana Grotte ha messo a segno un nuovo colpo per completare la rosa in vista del prossimo campionato di Superlega. La soscietà pugliese vuole chiudere in fretta ...