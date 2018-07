Volevano occupare piazza San Marco con un carro armato | secessionisti assolti

ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 luglio 2018) Sono statidal tribunale di Rovigo tutti ilombardo veneti che erano accusati di associazione sovversiva, il gruppo aveva organizzato un’occupazione inSana bordo di un tanko. Erano quarantasei complessivamente gli imputati e per quindici era già stata pronunciata una sentenza di non luogo a procedere in udienza preliminare. Per i restanti coinvolti – per cui era stato disposto il 16 giugno scorso il rinvio a giudizio – è arrivata oggi l’assoluzione. Nell’aprile del 2014 furono 24 iche vennero arrestati nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Brescia. In sede processuale è stato modificato il capo d’accusa, diventato associazione sovversiva, e trasferito il processo a Rovigo per competenza territoriale perché il tanko era stato realizzato in un capannone di Scodosia, nel Padovano. Lo scorso 2 febbraio invece il ...