Vodafone propone la Special Minuti 30GB a 8 euro ad alcuni ex clienti

Vodafone propone diverse offerte ai suoi ex clienti a partire da 7 euro al mese : Vodafone stuzzica i suoi ex clienti proponendogli delle winback molto interessanti partendo dal costo di 7 euro al mese...

Vodafone ripropone Special Minuti 30GB - 20GB e 10GB fino al 9 luglio : Vodafone proroga le sue offerte Special Minuti 30GB, Special Minuti 20GB e Special Minuti 10GB rendendole disponibili fino al 9 luglio.

Ad alcuni (già) clienti - Vodafone propone la Special 1000 10GB a 11 euro al mese : Se avete seguito le ultime offerte di Vodafone lanciate verso gli ex clienti, questa Vodafone Special 1000 10GB a 11 euro potrebbe apparirvi estemporanea

Offerte anti Iliad/ Tim propone la tariffa IperGo per riprendersi i clienti - Vodafone fa lo stesso con Winback : Offerte anti Iliad, Tim propone la tariffa IperGo per riprendersi i clienti, Vodafone fa lo stesso con Winback. Gli operatori mobili cercano di recuperare i vecchi aficionados(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 10:30:00 GMT)

Vodafone propone la winback Special Minuti 30 GB - a listino nuovi smartphone acquistabili a rate : Vodafone, già protagonista di numerose altre notizie in giornata, torna a far parlare di sé: a partire da oggi 15 giugno è attivabile l'offerta winback Special Minuti 30 GB a 8 euro al mese, inoltre nuovi smartphone sono stati inseriti nel listino "Telefono Facile" e possono, quindi, essere acquistati a rate. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone ripropone la Special 30GB per alcuni ex clienti e la Special 20GB per i nuovi : Vodafone ripropone la sua offerta Special 30GB per i suoi ex clienti a 7 euro, mentre la Special 20GB per i nuovi clienti a 12 euro.

Vodafone lancia la fibra a 200 mega in 23 nuove città e ripropone la One Special : Vodafone, forte della qualità riconosciuta a livello mobile, continua a spingere sulla linea fissa e oggi annuncia che ben 23 nuove città sono raggiunte adesso dalla fibra fino a 200 mega grazie alla rete TIM in FTTC (VULA).