vivo NEX S | il video dell’esame con JerryRigEverything | resisterà la fotocamera anteriore?

Ecco un vero full display! Tre giorni con vivo NEX A e addio notch (video) : Abbiamo passato gli ultimi 3 giorni in compagnia di Vivo Nex A, uno smartphone spettacolare e innovativo, con tante, tantissime cose super nerd da mostrare. Ecco lo nel nostro video L'articolo Ecco un vero full display! Tre giorni con Vivo Nex A e addio notch (video) proviene da TuttoAndroid.

vivo NEX fatto a pezzi e il piccolo Atom in un video test di resistenza : JerryRigEverything ha pubblicato su YouTube un video test di resistenza di Atom , device rugged che può vantare il titolo di più piccolo smartphone 4G L'articolo Vivo NEX fatto a pezzi e il piccolo Atom in un video test di resistenza proviene da TuttoAndroid.

Dopo vivo NEX e OPPO Find X - anche Nubia Z18 dovrebbe presto dire la sua! : Un assaggio di come potrebbe essere arriva dai rumor: la foto mostra chiaramente come Nubia avrebbe ridotto in modo importante le cornici ai lati del display L'articolo Dopo vivo NEX e OPPO Find X, anche Nubia Z18 dovrebbe presto dire la sua! proviene da TuttoAndroid.