Vittoria di tappa per Antonio Nibali al Tour of Austria | tutta l’emozione di Vincenzo

DIRETTA / Tour de France 2018 : Vittoria alla BMC - Van Avermaet in maglia gialla (3^ tappa cronosquadre Cholet) : DIRETTA Tour de France 2018 streaming video e tv 3^ tappa cronosquadre Cholet, 35,5 km: vincitore, percorso e orari delal prova contro il tempo (oggi lunedì 9 luglio)(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 17:32:00 GMT)

Adriatica Ionica Race – Oggi la tappa conclusiva : Sosa verso la Vittoria finale - Viviani a caccia del tris : Si conclude Oggi l’edizione 2018 dell’Adriatica Ionica Race: Sosa verso la vittoria finale, Viviani però punta ad un nuovo successo E’ tutto pronto per la quinta e ultima tappa della Adriatica Ionica Race. La corsa a tappe italiana sta regalando fortissime emozioni, grazie soprattutto al padrone di casa Elia Viviani, che è riuscito a conquistare due preziosissime vittorie. Il corridore italiano della Quick Step Floors ha tenuto ...

Volvo Ocean Race - iniziata l’ultima tappa : Dongfeng sfida Team Brunel e MAPFRE per la Vittoria finale : Sono stati i franco-cinesi di Dongfeng Race Team a prendere l’iniziativa nell’ultima e decisiva tappa della Volvo Ocean Race, e conducono le prime fasi davanti agli avversari di Team Brunel e MAPFRE, con cui si giocano la vittoria finale Tre Team sono partiti a pari punti sul tabellone della Volvo Ocean Race, per una tappa che determinerà il nome di chi potrà alzare al cielo il Trofeo. E, nelle prime fasi della frazione da Göteborg all’Aja, è ...

Volvo Ocean Race - l’undicesima tappa decide tutto : tre equipaggi si giocano la Vittoria finale : E’ quella in cui veramente ci si gioca il titolo, la finalissima. La leg 11 partirà giovedì 21 giugno da Göteborg, in Svezia, diretta all’Aja nei Paesi Bassi e sarà una sfida totale per i primi tre team della classifica generale, MAPFRE, Team Brunel e Dongfeng Race Team E’ l’ultima tappa, la più corta con le sue 700 miglia. Ma di certo non si può dire che non sia la più importante, visto quello che c’è in gioco: il Trofeo della Volvo Ocean Race ...

Ciclismo – Kung si prende l’ultima tappa - ma la Vittoria del Giro di Svizzera 2018 va ad un superbo Richie Porte : Stefan Kung vince la nona tappa del Giro di Svizzera, Richie Porte amministra il vantaggio e si prende la corsa elvetica L’anno scorso il Giro di Romandia, quest’anno quello di Svizzera. Richie Porte raccoglie successi e lo fa in maniera stupenda, come accaduto nella corsa a tappe elvetica. Il corridore della BMC chiude davanti a tutti in classifica generale, beffando Jakob Fuglsang e Nairo Quintana che chiudono a oltre un minuti di ...

Diretta / Giro di Svizzera 2018 : Vittoria di Diego Ulissi! 5^ tappa (oggi 13 giugno) : Diretta Giro di Svizzera 2018: info streaming video e tv della 5^ tappa prevista oggi 13 giugno da Gstaad a Leukerbad. Diego Ulissi vincitore di questa dura frazione.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 17:07:00 GMT)

DIRETTA / Giro del Delfinato 2018 : Vittoria di Impey! Risultati 1^ tappa : DIRETTA Giro del Delfinato 2018 streaming video e tv: percorso e orario della 1^ tappa Valence-Saint Just di 179 km, una frazione dal percorso ondulato(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 16:20:00 GMT)

Giro d'Italia 2018 : Vittoria a Froome - accorciata l'ultima tappa per le pessime condizioni delle strade : Chris Froome ha ufficialmente vinto il 101° Giro d'Italia di ciclismo, che si è concluso domenica a Roma, con la 21ª tappa che è stata neutralizzata dopo il terzo dei dieci giri previsti del circuito ...

Giro d’Italia 2018 - tappa neutralizzata a Roma! Ufficiale la classifica - Vittoria di Chris Froome. Si lotta per il successo nella Capitale : Chris Froome ha ufficialmente vinto il Giro d’Italia 2018 con 46 secondi di vantaggio su Tom Dumoulin e 4’57” su Miguel Angel Lopez. La tappa conclusiva a Roma si è tramutata in una vera e propria passerella. I corridori, infatti, hanno ottenuto dalla giuria il diritto alla neutralizzazione: i corridori hanno percorso i primi tre giri (34,5 chilometri), poi da quel momento non si è più corso per la classifica generale che ...

Giro d’Italia : a Cervinia Froome conserva la maglia rosa e ipoteca il titolo. Vittoria di tappa allo spagnolo Nieve : Chris Froome è il primo corridore inglese della storia a conquistare il Giro d’Italia. C’è riuscito con la grande impresa di ieri, lo scatto sul Colle delle Finestre a 80 km dall’arrivo e il trionfo in solitudine sullo Jafferau. Nella 20a e penultima tappa di oggi Tom Dumoulin, il campione in carica che era 2° in classifica a 40” dal leader, ha pro...

Giro d'Italia - Nieve vince la 20a tappa. Froome vicino alla Vittoria finale : Chris Froome ha messo le mani sulla 101esima edizione del Giro d'Italia. Il ciclista inglese, che ha compiuto 33 anni domenica scorsa, con la grandissima tappa di ieri ha effettuato una rimonta ...

Giro d’Italia – Altimetria - percorso e favoriti della 20ª tappa : Froome in difesa - Pozzovivo per la Vittoria di tappa : Oggi l’ultima grande fatica del Giro d’Italia 101: la corsa rosa si decide nella Susa-Cervinia Oggi l’ultimo grande tappone alpino del Giro d’Italia 101. Dopo la straordinaria prestazione di ieri di Chris Froome, che ha trionfato sul circuito di Bardonecchia, andandosi a prendere una preziosissima maglia rosa che oggi dovrà difendere da un affamatissimo Tom Dumoulin, a 40” dal britannico, i corridori si apprestano ...

Giro d'Italia 2018 - 19tappa Venaria-Bardonecchia : Froome come Coppi e Pantani. Fuga - Vittoria e maglia rosa : La cronaca della tappa: il lavoro del Team Sky La Fuga di giornata fatica a partire a causa del lavoro della Mitchelton " Scott, attenta a non far partire alcun compagno di squadra degli inseguitori ...

Giro d’Italia – Percorso - altimetria e favoriti della 18ª tappa : Dumoulin fiuta la Vittoria - ma occhio alle fughe [FOTO] : Va in scena oggi la diciottesima tappa del Giro d’Italia, si parte da Abbiategrasso e si pedala fino a Prato Nevoso Il poker di Elia Viviani è ormai archiviato, si torna oggi in sella per la diciottesima tappa del Giro d’Italia che parte da Abbiategrasso e termina a Prato Nevoso. Frazione di pianura con salita secca finale, si attraversa la Pianura Padana dalle porte di Milano fino alla parte meridionale del Cuneese. Da segnalare ...