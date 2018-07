Vitalizi : Di Maio - promuovere eventi ‘bye bye’ ovunque - anche in spiaggia : Roma, 14 lug. (AdnKronos) – “I Vitalizi sono anche una questione di volontà politica perchè quando una cosa si vuol fare, si può fare. Per questo vi chiedo di promuovere eventi ‘bye bye ai Vitalizi’ in tutta Italia: nei bar, in spiaggia (senza stalkerizzare le persone..), dove volete”. Lo ha detto Luigi Di Maio in diretta Fb. eventi “per raccontare il significato che ha” il provvedimento che “non è ...

Vitalizi - Di Maio li taglia da gennaio 2019/ I casi di Gino Paoli e Ilona Staller : Di Maio, Vitalizi: ok di Salvini, "oggi giornata storica". Voto in Ufficio di Presidenza alla Camera su delibera Fico: M5s e Lega ok, dubbi di Pd e Forza Italia (ma alla fine diranno Sì)(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 20:17:00 GMT)

L'Avvenire contro Di Maio - più che pensare ai Vitalizi all'Italia serve un forte impulso economico : Città del Vaticano - Il giorno che gli italiani aspettavano da 60 anni non è tanto quello della retroattività dei vitalizi, piuttosto quello di 'fare buon uso delle risorse pubbliche'. DalL'Avvenire ...

Di Maio : "dopo i Vitalizi ora il taglio dei parlamentari. Sul Decreto Dignità no fiducia" : È un Luigi Di Maio soddisfatto quello che il giorno dopo l'ok dell'ufficio di presidenza della Camera al taglio dei vitalizi per gli ex deputati dice:ora mi sembra arrivato anche il momento di tagliare il numero dei parlamentariIl vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro è intervenuto stamattina ad Agorà Estate su Rai 3. Ieri il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro aveva proposto un taglio dei ...

La festa del M5s per l'abolizione dei Vitalizi : Di Maio perde la voce - Bonafede il bicchiere : Il "vitalizio day", alla fine, è arrivato. Pensato dai grillini come una celebrazione sobria, all'ombra delle colonne del chiostro di Palazzo Valdina e diluita per tutto il pomeriggio, alla fine si è trasformato in una festa di piazza con cori, brindisi e cotillons. L'"ora x" è scattata alle 16 e 10, quando l'ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera, ...

Per Di Maio è una giornata da ricordare : approvato il taglio dei Vitalizi : Una giornata di festeggiamenti per i componenti del Movimento 5 Stelle, con palloncini e bottiglie di spumante in piazza Montecitorio, proprio di fronte al Parlamento. L'abolizione dei vitalizi, finalmente, sembra non essere più solo un sogno: 'Siamo riusciti a cancellare quello che è un privilegio e non un diritto - spiega Francesco Silvestri - ed è giusto festeggiare per un risultato simile'. Questo è solo uno degli obiettivi che il ...

Vitalizi - Di Maio si prende lo scalpo della prima e della seconda Repubblica : (Foto: Lapresse) Con la delibera approvata ieri dall’ufficio di presidenza della Camera che taglia i Vitalizi agli ex deputati Luigi Di Maio si è preso lo scalpo della prima e della seconda Repubblica. Ricalcolando le pensioni – totalmente ingiustificate rispetto a quanto versato anche se riviste a più riprese negli anni ’90 – a 1.338 ex deputati il capo politico e superministro ha battuto un colpo fondamentale nei primi 100 giorni di governo. ...

Vitalizi - Camera approva il taglio/ Fico : “Politica più vicina ai cittadini” - Di Maio : “60 anni di attesa" : Vitalizi, Camera approva il taglio. Il presidente della Camera, Roberto Fico: “Politica vicina ai cittadini”. Felice anche il leader stellato Di Maio: “60 anni di attesa"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 08:36:00 GMT)

'Bye bye Vitalizi' M5s festeggia con Di Maio in piazza : Via libera derll'ufficio di presidenza della Camera al taglio tante volte evocato e realizzato da Fico, dei vitalizi degli ex parlamentari. E' il giorno che gli italiani aspettavano da 60 anni' - ...

Vitalizi - quell'esultanza di Di Maio che stravolge la storia : 'Oggi è il giorno che gli italiani aspettavano da sessant'anni', ha esultato il ministro del Lavoro Luigi Di Maio dopo l' approvazione della delibera che dal primo gennaio prossimo dovrebbe tagliare i ...