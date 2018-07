Vincent Cassel | «Le mie figlie sono la ricetta per la felicità»

Monica Bellucci attacca l’ex marito Vincent Cassel : “Un 20enne? Lo guarderei come un figlio. Bisogna differenziare le pulsioni” : “Mi ci vedreste andare con un ventenne, anche molto bello? Lo guarderei come un figlio. Bisogna differenziare le pulsioni in sé da come le si gestiscono”. Monica Bellucci attacca l’ex marito Vincent Cassel. E lo fa con raffinata grazia, senza mai citarlo direttamente, dalle colonne del mensile Elle. Cassel, 51 anni, sarà presto sposo della 21enne modella Tina Kunakey e l’interprete di The Passion e Spectre di certo non gliela manda a dire, pur ...

Vincent Cassel e Tina Kunakey - prove di matrimonio : Felici, innamorati e pronti a sussurrarsi il più importante dei «Sì». Tina Kunakey Di Vita, 21 anni, tra meno di un mese diventerà ufficialmente la signora Cassel, moglie di Vincent, 52 anni. Tutto è pronto. L’abito bianco romantico con strascico, firmato Victor&Rolf, è stato provato e riprovato. La location del grande evento, la piccola cittadina di mare Biarritz, è stata scelta. Hanno deciso di celebrare il loro amore nel posto dove è ...

Vincent Cassel sposa Tina Kunakey - la modella ha 20 anni in meno dell’attore francese : Vincent Cassel ci riprova con Tina Kunakey, l’attore francese si sposa con la giovanissima modella In agosto Vincent Cassel e Tina Kunakey si sposeranno. Dopo il matrimonio con Monica Bellucci, terminato nel 2013, il regista ed attore francese ha deciso di legarsi alla bella modella metà italiana e con 20 anni in meno di lui. La meravigliosa Tina ha infatti 21 anni, mentre Cassel ne ha ben 51. Le nozze sono programmate a Biarritz, comune ...

Vincent Cassel : ''Sposo Tina - la più bella donna del mondo'' : Lei posa decisamente hot sulla coperTina di Lui e Vincent commenta 'La più bella donna del mondo somiglia a questa'. Vincent era già stato sposato con Monica Bellucci: insieme dal 1996, sposati dal ...

Chi è Tina Kunakey - fidanzata di Vincent Cassel : Bellissima, esotica e colta: Tina Kunakey è la giovanissima fidanzata di Vincent Cassel, celebre attore, ma soprattutto ex di Monica Bellucci. La loro storia d’amore è stata per moltissimo tempo al centro del gossip e gli innamorati sono usciti allo scoperto solo di recente. Il motivo? La grande differenza d’età fra i due pari a ben 31 anni. 20 anni lei, 51 lui, Tina e Vincent sembrano fatti l’uno per l’altro, a dispetto ...

Tina Kunakey - la donna giusta per Vincent Cassel : Esordi da fidanzata quasi clandesTina, dopo tre anni defilati, con un video in riva al mare in cui si lascia «mangiare» da Vincent Cassel (e il red carpet a Cannes) la modella sembra confermare il matrimonio col divo francese: ecco perché, se davvero si diranno sì in agosto a Biarritz, questo amore ha chance di durare. 45% L’ex è in pace Per 14 anni Monica Bellucci è stata perfetta moglie di Vincent e madre delle figlie, Deva e Léonie. Dopo la ...

Vincent Cassel - l'ex marito di Monica Bellucci si risposa : la sua compagna ha 31 anni meno di lui : Cosa ci piace fare insieme? Ci sono cose che non posso rivelare, e poi lo sport, soprattutto surf e nuoto'. Vincent Cassel è stato sposato con Monica Bellucci per 14 anni e dall'attrice umbra ha ...

Tina Kunakey e Vincent Cassel si sposano. Il matrimonio nel paesino dove si conobbero facendo surf : Prima insieme sul red carpet della scalinata del Palais des Festivals, a Cannes, dove Vincent Cassel ha presentato Le ragazze del sole, di Emma Husson. Poi l'annuncio non smentito sul magazine francese Public. Tina Kunakey e Vincent Cassel si sposano. I ben informati cominciano a parlare dei dettagli della cerimonia, che si svolgerà a Biarritz, dove Tina è nata e cresciuta, che è anche il luogo del primo incontro fra ...

Vincent Cassel/ L'ex marito di Monica Bellucci : dopo la fine - la storia con Tina Kunakey (Verissimo) : Vincent Cassel, dal grande amore con Monica Bellucci terminata cinque anni fa alla storia con Tina Kunakey che sta movimentando i media di tutto il mondo. (Verissimo)(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 03:34:00 GMT)

Vincent Cassel e Tina Kunakey sposi in agosto : Insieme, complici e innamorati, hanno illuminato il red carpet della scalinata del Palais des Festivals, a Cannes, dove Vincent Cassel ha presentato Le ragazze del sole, di Emma Husson. Ma questa volta non si è trattato di farsi accompagnare da Tina Kunakey come una fidanzata quasi clandesTina, che da tre anni restava relegata ad un ruolo molto discreto e defilato, nella vita dell’ex marito di Monica ...

Vincent Cassel e la sua compagna Tina Kunakey illuminano il red carpet di Cannes : Nell'edizione del 2017, Tina Kunakey ha camminato per la prima volta sul tappeto rosso del Palais des Festivals. Era sola. Ma da un anno all'altro, le cose possono cambiare. Quest'anno per la proiezione del secondo film di Eva Husson, "Le ragazze del sole", Tina è arrivata mano nella mano a Vincent Cassel, il suo compagno da quasi tre anni. Lui in abito nero e papillon, lei un abito argentato fasciante, la coppia ha colto l'occasione per ...