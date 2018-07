Video - Milano | poliziotto blocca uomo armato di coltello

Milano choc : nigeriano minaccia i passanti col coltello - l'arresto in diretta in un Video : Un nigeriano di 36 anni è stato arrestato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale ed è stato denunciato per procurato allarme e false dichiarazioni sulla propria...

INCENDIO A MILANO - DEPOSITO RIFIUTI AMSA IN FIAMME/ Video ultime notizie : segni di cedimento nel capannone : MILANO , INCENDIO nel DEPOSITO di RIFIUTI AMSA di via Lombardi: ultime notizie , allarme nube tossica, al lavoro vigili del fuoco e il nucleo specializzato Nbcr(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 17:40:00 GMT)

Video di Beyoncé e Jay-Z a Milano il 6 luglio tra ricca scaletta - nuovi outfit e la fan action a San Siro : Dopo una grandinata che ha sorpreso il pubblico di San Siro, è andato in scena senza intoppi il trionfale show di Beyoncé e Jay-Z a Milano il 6 luglio. Se in questo periodo dell'anno sono spesso in Italia per le vacanze, tra Capri e la costiera amalfitana, in questo 2018 i Carters stanno trascorrendo l'estate tra i pachi di mezza Europa, prima di approdare negli Stati Uniti con il secondo tour congiunto della loro strepitosa carriera. Con ...