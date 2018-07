Ventimiglia | corteo pro migranti

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Ventimiglia - in migliaia al corteo No Border per i migranti - 14 luglio - : ULTIME NOTIZIE di oggi, 14 luglio. ultim'ora: continua emergenza migranti. migliaia al corteo No Border di Ventimiglia. Quattro indagati per la traged

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Ventimiglia - in migliaia al corteo No Border per i migranti (14 luglio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, 14 luglio. ultim'ora: continua emergenza migranti. migliaia al corteo No Border di Ventimiglia. Quattro indagati per la tragedia di Sperlonga. (Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 21:35:00 GMT)

«Venerdì tutti al confine - sabato corteo». Il “Progetto 20k” in piazza a Ventimiglia : «Il 14 luglio vogliamo varcare tutti insieme il confine», spiegano gli organizzatori. Ma è rischio caos in città per la concomitanza con il mercato e l’inizio del ponte festivo in Francia