Ventimiglia | ‘border crossing’ alla frontiera tra Italia e Francia per chiedere il

(Di sabato 14 luglio 2018) “Siamo qui per mandare un messaggio forte contro le politiche disumane della ‘Fortezza Europa‘ e del governo di Salvini, che causano la morte di migliaia di persone nel deserto e nel Mediterraneo”. Si sono presentati in un centinaio di frontepolizia dischieratatradi. “Abbiamo voluto lanciare il corteo che domani attraverserà queste strade perun permesso di soggiorno europeo e la libertà di circolazione presentandocicon questo ‘permesso di soggiorno europeo’ – spiega Giacomo Mattiello del Progetto 20k – un documento che oggi non esiste ma che speriamo possa diventare quanto prima una realtà, un primo passo per un Europa dove oltre alle merci anche le persone possano circolare liberamentericerca di una vita migliore”. I manifestanti, tuttini, hanno tentato pacificamente ...